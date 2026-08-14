BRANDVOICE
contenido patrocinado

Spirit Masters: la apuesta de Centenario Internacional por llevar el talento de la coctelería costarricense al mundo

La compañía convirtió una competencia de bartenders en una plataforma de capacitación, conexión con tendencias internacionales y construcción de marca. Los dos ganadores viajarán a Alemania para participar en una de las principales ferias de la industria.

Por Heilyn Gómez V

Presentado por: Centenario Internacional








Ron Centenario Costa RicaCentenario InternacionalSpirit MastersConcurso de bartenderscocteleríaronlicorDianne Medrano
Heilyn Gómez V

Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.