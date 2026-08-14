Para Centenario Internacional, fortalecer una marca no empieza únicamente en el producto. También implica acercarse a quienes tienen contacto directo con el consumidor y que, desde una barra, un menú o un cóctel, pueden convertirse en protagonistas de la experiencia de una marca.

Spirit Masters: la apuesta de Centenario Internacional por llevar el talento de la coctelería costarricense al mundo

Con esa visión nació Spirit Masters, una competencia impulsada por la compañía que busca identificar y desarrollar el talento de los bartenders costarricenses, al tiempo que crea un puente entre la industria local y las tendencias internacionales de la coctelería.

La iniciativa tiene detrás una doble mirada. Por un lado, responde a una necesidad que Miguel Ángel Sequeira Torres, gerente de Exportaciones y embajador global de Ron Centenario, identificó durante sus 16 años como bartender: la falta de plataformas que no solo capaciten a estos profesionales, sino que también les permitan salir del país y conocer lo que está ocurriendo en otros mercados.

Por otro, representa una decisión estratégica para Centenario Internacional.

La compañía busca “volver a las raíces” de la industria de licores, entendiendo que los bartenders, los establecimientos y los clientes son parte fundamental de la construcción de las marcas. — Dianne Medrano, CEO de Centenario Internacional.

Dianne Medrano, CEO de Centenario Internacional.

Del desarrollo local a la exposición internacional

La competencia parte de una realidad que, según Miguel Ángel Sequeira, caracteriza a la industria costarricense de bebidas y hospitalidad: existe una fuerte disposición de sus profesionales por aprender, crecer y conocer las nuevas tendencias.

El desafío está en generar las oportunidades para que ese interés se traduzca en experiencias concretas.

Innovación, sostenibilidad, tecnología, inclusión y el desarrollo de menús especializados son algunas de las tendencias que están transformando la industria internacional. Spirit Masters busca acercar esos conocimientos a los profesionales locales mediante una experiencia que va más allá de una competencia tradicional.

El jurado a cargo del evento Spirit Masters. (JOHN DURAN/John Durán)

“Los bartenders tienen ese deseo y esa necesidad de aprender”, explicó Sequeira, quien considera que uno de los principales vacíos ha sido precisamente la falta de plataformas que les permitan acceder a ese conocimiento internacional.

El premio tiene un componente que busca marcar una diferencia: los dos ganadores viajarán a Alemania junto con un equipo de Centenario y dos acompañantes elegidos por cada uno.

competencia de mixólogos de cocteleros / Ron Centenario Miguel Ángel Sequeira Torres, gerente de Exportaciones y embajador global de Ron Centenario.

El objetivo es que tengan la oportunidad de participar en BCB, una de las principales ferias internacionales de la industria, y entrar en contacto con profesionales y tendencias de distintos mercados.

Para Dianne Medrano, esta experiencia tiene además un significado estratégico para la compañía: así como Ron Centenario busca representar a Costa Rica en otros mercados, ahora la empresa quiere que el talento nacional también tenga la posibilidad de cruzar fronteras.

Una competencia con dos retos

El camino hacia la final comenzó aproximadamente dos meses y medio antes del evento, con un proceso de evaluación en diferentes establecimientos. Un panel de jueces analizó los cócteles, los menús y las propuestas de los participantes hasta seleccionar a ocho finalistas.

Los ganadores del Spirit Masters.

La etapa definitiva se dividió en dos dinámicas.

La primera, Masters of Time, pone a prueba la capacidad técnica y de ejecución de los participantes. Cada finalista debe preparar un menú de seis cócteles en un período de ocho minutos.

La segunda, Masters of Legacy, lleva la competencia hacia un terreno más creativo. Cada participante debe escoger una temática y desarrollar un cóctel utilizando productos de Ron Centenario. Entre los temas planteados están la sostenibilidad, el legado cultural de Costa Rica, las hierbas y frutas autóctonas y la innovación en la coctelería.

A partir de esa combinación, los participantes deben construir una historia alrededor de su propuesta y presentarla ante el jurado en cinco minutos.

El formato contempla, además, dos ganadores en lugar de uno. Ambos son reconocidos como Spirit Masters y tendrán acceso a la experiencia internacional en Alemania.

Regresar a la raíz del negocio

Para Centenario Internacional, la iniciativa también tiene una lectura empresarial.

Durante el concurso los participantes realizaron una amplia variedad de cocteles.

Dianne Medrano sostiene que la compañía ha construido una parte importante de su identidad alrededor de la cercanía. Aunque su portafolio incluye marcas internacionales, destaca el vínculo de la empresa con Ron Centenario como una marca que representa a Costa Rica.

Desde esa perspectiva, fortalecer la relación con los bartenders no es solamente una acción de formación o responsabilidad con la industria. También es una manera de trabajar en la construcción de las marcas desde el punto de contacto con el consumidor.

“Volver a la raíz” significa, en este caso, acercarse nuevamente a quienes pueden influir en la manera en que una marca llega al público.

La estrategia conecta así tres objetivos: desarrollar talento, fortalecer las relaciones con los clientes y generar mayor exposición para las marcas.

De Costa Rica para el mundo

El concepto detrás de Spirit Masters busca cerrar un círculo. Costa Rica es un mercado donde existe talento y disposición para aprender, mientras que las grandes tendencias de la industria se desarrollan en escenarios internacionales.

La apuesta de Centenario Internacional consiste en conectar ambos mundos.

Los participantes realizaron varias rondas clasificatorias.

La compañía no solo quiere que los bartenders conozcan nuevas técnicas o tendencias, sino que tengan la posibilidad de representar a Costa Rica y mostrar su propio talento en espacios internacionales.

En ese sentido, Spirit Masters se convierte en algo más que una competencia de coctelería. Es una plataforma de formación y exposición internacional que utiliza el talento como vehículo para fortalecer la relación entre una compañía, sus marcas y una industria que está en constante transformación.

El desafío ahora será que la experiencia internacional de los ganadores también se traduzca en conocimiento para el resto de la comunidad de bartenders y contribuya a elevar el nivel de una industria que, según los propios impulsores de la iniciativa, tiene como principal fortaleza las ganas de aprender y evolucionar.