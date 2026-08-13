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Universal celebra 100 años con los costarricenses como protagonistas de su historia

Desde 1926, la tradicional tienda ha acompañado la infancia y el crecimiento de miles de ticos. Hoy celebra sus 100 años recopilando la memoria colectiva de las familias que la han hecho parte de su vida cotidiana.

Por Alejandro Monge

Presentado por: Universal

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Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.