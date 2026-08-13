Más que una librería, una tienda o un punto de venta, Universal es de esas marcas icónicas de Costa Rica que se ha ganado un lugar en el corazón de la gente y al llegar a 100 años desde su fundación ¿qué mejor oportunidad que la propia gente contara su historia con ellos?

Universal celebra 100 años con los costarricenses como protagonistas de su historia

Eso fue parte de la campaña “Universal somos todos los ticos”, en la que las personas participaron contando su propia experiencia asociada con múltiples momentos desde la niñez recorriendo los pasillos buscando juguetes, admirando las muñecas desde las vitrinas, haciendo las compras escolares o recibiendo un regalo en una fecha especial, Universal siempre estuvo al lado de los costarricenses en todos los momentos.

La Universal años atrás sobre Avenida Central.

Para entender la magnitud de este acompañamiento a lo largo de las décadas, este grupo empresarial 100% costarricense nació en 1926 como una papelería, librería e imprenta. Con el firme propósito de promover la educación infantil, la empresa fue evolucionando y creciendo hasta convertirse en la marca por departamentos más icónica y representativa del país.

Actualmente, la compañía se mantiene vigente y bajo la dirección de la cuarta generación de la familia fundadora. Su alcance actual abarca 12 tiendas Universal (11 físicas y una plataforma virtual que ofrece más de 30.000 artículos), tres tiendas LEGO, además de contar con una distribuidora mayorista e inversiones inmobiliarias. Con ellos operan 400 colaboradores de forma directa y unos 500 empleos más que se generan indirectamente.

Generaciones han pasado por los pasillos de la Universal y en esta actividad fue similar, los particulares entraron y fueron contando su historia: primero pasaron con las maquillistas, pasaron al stand de video para contar aquel momento que atesoran con Universal y luego fueron pasando por el museo exclusivo de Barbie, juguetes y mucho más.

Marisya Federspiel Murillo, directora de mercadeo de la Universal.

“Vamos a tener la posibilidad de que vengan nuestros clientes, nos cuenten su recuerdo, su historia, su anécdota, les tomamos una foto y van a poder participar en la campaña de publicidad de Universal que se llama Universal somos todos los ticos, porque así vamos a celebrar los 100 años de Universal, poniendo a nuestros clientes como protagonistas”, explicó Marisya Federspiel Murillo, directora de mercadeo de la Universal.

Durante estos días, quienes asistieron a la tienda de Multiplaza Curridabat lograron recorrer un paseo exclusivo de Barbie y una exhibición especial de LEGO, dos marcas icónicas que la Universal ha ofrecido en el mercado local y que tanta admiración despierta de generación en generación y que era una oportunidad de evocar un recuerdo agradable para todos.

Un museo exclusivo de Barbie pudieron ver quienes asistieron a Multiplaza Curridabat a vivir la experiencia la campaña "Universal somos todos los ticos".

“Sabemos que en muchísimas familias de Costa Rica hay un recuerdo, una historia, un momento lindo compartido en Tiendas Universal y de eso se trata la magia de Universal”, agregó Federspiel.

El rostro más querido de la Avenida Central

Olga Monge es testimonio de una vida ligada a la Universal. Actualmente es la colaboradora con más tiempo de formar parte del grupo de trabajo en San José sobre Avenida Central. Ahí ha atendido a familias que llegaron en su infancia a comprar sus útiles escolares y ahora conoce a la segunda y tercera generación de esa familia.

Doña Olga Monge recibió un reconocimiento por sus más de 50 años de pertenecer a la Universal.

Doña Olga es una de las trabajadoras más queridas en la Universal a la que ingresó en 1972 y ahora está muy cerca de llegar a los 54 años de su ingreso cuando en aquel momento ella no superaba los 20 años de edad.

A ella se le encuentra cerca de las gradas eléctricas en el segundo piso, siempre dispuesta a ayudar a los clientes:

“Atiendo a los clientes y me gusta, porque a veces me encuentro con alguien de hace muchos años y ya me quedo, como dicen, hablando un ratito de la antigüedad de muchas cosas. Para mí ha sido una experiencia muy muy buena, tan es así que a pesar de que ya estoy pensionada sigo trabajando”, indicó doña Olga.

Nuevas tiendas temporales

Como parte de las novedades de su centenario, Universal anunció un plan de expansión regional con la apertura de tres tiendas temporales (Pop-Up) en Pérez Zeledón, San Carlos y San Ramón. Estos nuevos espacios operarán durante siete meses para acompañar a las comunidades locales en temporadas clave como la Navidad y la entrada a clases, aumentando la presencia de la marca de 11 a 14 puntos de venta en todo el país.