Las vacaciones que le cambiaron el rumbo a Andrea: así funciona Work and Travel USA

Andrea tenía 20 años y estudiaba Administración de Negocios en una universidad de San José cuando escuchó, por primera vez, una frase que le cambiaría las vacaciones de fin de año —y después, buena parte de su vida—: “¿y si trabajara esta temporada en Estados Unidos?”

No era una beca, ni una fantasía de redes sociales. Era Work and Travel USA, un programa de intercambio cultural respaldado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que cada año lleva a miles de estudiantes universitarios de todo el mundo a vivir una experiencia que combina tres cosas que pocas veces van de la mano: trabajo remunerado, inmersión cultural real y un salto brutal en el dominio del inglés.

A lo largo de su etapa en Vermont, Andrea hizo muchos amigos y contactos internacionales que hicieron más amena su experiencia.

Mientras en Costa Rica diciembre marca el inicio de las vacaciones escolares y universitarias, en Estados Unidos apenas comienza el invierno. Y es justamente esa temporada, entre diciembre y marzo, la que Work and Travel USA aprovecha: mientras los estudiantes costarricenses están de vacaciones, en las montañas de Estados Unidos arranca la temporada alta de nieve, con estaciones de esquí y destinos de invierno llenos de visitantes que necesitan personal para operar hoteles, restaurantes, tiendas y todo tipo de servicios.

Entre las cosas que aprendió fue que se animó a esquiar y vivir en primera persona, el por qué esta es una actividad tan gustada por estadounidenses y muchas personas de otras nacionalidades.

Andrea viajó en diciembre a un ski resort en las montañas de Vermont. Trabajó en el área de servicio al huésped de un lodge, ayudando a familias a rentar equipo de esquí y organizando actividades para quienes se hospedaban ahí. Al principio, el inglés le salía a tropezones y el frío —algo que nunca antes había vivido— la tomó por sorpresa. Para marzo, discutía de política, música y comida con sus compañeras de cuarto —una coreana, dos turcas y una brasileña— como si lo hubiera hecho toda la vida, y hasta se animó a subirse por primera vez a una tabla de snowboard.

“No fue solo un trabajo de temporada”, dice hoy, ya graduada y trabajando en una empresa multinacional en Costa Rica. “Fue el período en el que más aprendí de toda mi carrera, y no lo cursé en ningún aula.”

Destinos como Vermont son perfectos para la práctica de deportes y actividades de nieve.

Qué hace especial a Work and Travel USA

El programa está diseñado para estudiantes universitarios que quieren aprovechar sus vacaciones de diciembre a marzo de una forma que ninguna otra temporada les va a dar. Durante su participación, los jóvenes:

Trabajan legalmente en Estados Unidos con visa J-1, en empleadores como ski resorts, hoteles de lujo, clubes privados, parques acuáticos, restaurantes y tiendas.

Reciben un salario en dólares que cubre sus gastos y, en la mayoría de los casos, les permite ahorrar y viajar antes de regresar.

Conviven con jóvenes de decenas de países distintos, construyendo una red de amistades y contactos que dura toda la vida.

Practican inglés de forma intensiva y todos los días, en situaciones reales de trabajo y vida diaria, no en un salón de clases.

Suman una experiencia internacional que distingue su currículum frente a cientos de otros candidatos al momento de graduarse y buscar empleo.

Los usuarios del programa trabajan legalmente en los Estados Unidos y se desempeñan en roles como atención al cliente, entre otros.

Más allá de la temporada

Quienes ya vivieron Work and Travel USA coinciden en algo que va más allá del salario o el viaje: regresan con una confianza distinta. La de alguien que resolvió solo, en otro idioma y en otro país, los pequeños y grandes retos de la vida cotidiana —desde abrir una cuenta bancaria hasta mediar un conflicto con un compañero de trabajo. Esa seguridad se nota después, en la universidad, en las entrevistas de trabajo y en la forma en que enfrentan lo desconocido.

¿Quién puede vivirlo?

El programa está pensado para estudiantes universitarios activos, con un nivel de inglés comunicativo y disponibilidad durante el receso académico de diciembre a marzo, que en Estados Unidos corresponde a la temporada de invierno. No se necesita experiencia laboral previa ni ser bilingüe: se necesita actitud, disposición para trabajar y ganas.

Para Andrea, haber sido parte de Work and Travel le dio muchas herramientas para su vida que al día de hoy le siguen aportando.

El siguiente Andrea puede ser su hijo, su hija, o usted

Intercultura by VEMSA, con más de 16 años de experiencia gestionando programas de intercambio cultural en Costa Rica y Panamá, acompaña cada año a cientos de jóvenes en todo el proceso: la elección del empleo y el destino, la tramitación de la visa J-1 y la preparación previa al viaje, hasta el día del regreso.

La mejor forma de saber si Work and Travel USA es para usted —o para su hijo o hija— es escuchar de primera mano cómo funciona el proceso completo, qué destinos hay disponibles esta temporada y qué se necesita para aplicar.

También puede escribirles por WhatsApp al +506 6002-1020 o al correo infojoven@vemsa.travel

Las vacaciones que pueden cambiar la historia de un joven costarricense empiezan con una decisión: la de averiguar de qué se trata.