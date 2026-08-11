Cinta Azul presentó en Costa Rica su nueva línea de embutidos altos en proteína: la pechuga de pollo ahumada rebanada y la Salchicha elaborada con pechuga de pollo y especias, dos alternativas desarrolladas para combinar practicidad, sabor y nutrición en la alimentación cotidiana.

Cinta Azul lanza embutidos premium de pechuga de pollo altos en proteína y sin nitritos artificiales

Con el objetivo de llegar al perfil de consumidor denominado por la marca como “Guardián” personas activas, enfocadas en el deporte, el autocuidado y el bienestar familiar es que surge esta propuesta enfocada en los cambios en los hábitos de consumo en Costa Rica, donde crece la demanda por alimentos funcionales y de alto aporte nutricional que no sacrifiquen el sabor ni la calidad tradicional de la marca.

Rina Ramos, gerente de marca de Cargill Food Latinoamérica.

“La línea de salud y bienestar está enfocada en ese consumidor que entiende que y que compra productos en donde el sabor y el bienestar van de la mano”, indicó Rina Ramos, gerente de marca de Cargill Food Latinoamérica.

En cuanto a su perfil nutricional, la pechuga de pollo ahumada aporta 17 gramos de proteína por porción, mientras que la Salchicha de pechuga de pollo contiene 16 gramos de proteína por porción. Ambos productos prescinden de preservantes y nitritos artificiales añadidos, e integran empaques aptos para el reciclaje.

La Salchicha elaborada con pechuga de pollo y especias ofrece 16 gramos de proteína por porción.

La línea está diseñada para integrarse fácilmente en el menú cotidiano, ofreciendo una opción lista para consumir o de rápida preparación en desayunos, meriendas y cenas ligeras para quienes mantienen agendas ajustadas.

La nueva pechuga de pollo ahumada rebanada de Cinta Azul aporta 17 gramos de proteína por porción.

Tras más de seis décadas en el mercado costarricense, Cinta Azul busca adaptar su tradicional portafolio de embutidos a las nuevas exigencias y estilos de vida de las familias en el país.

“Queremos ofrecer productos versátiles, convenientes y alineados con las nuevas tendencias, sin perder la conexión emocional y la confianza que hemos construido a lo largo de nuestra historia”, agregó Ramos.

La nueva línea de productos de Cinta Azul ya se encuentra disponible en todos los principales puntos de venta del país.