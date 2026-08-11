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Cinta Azul lanza embutidos premium de pechuga de pollo altos en proteína y sin nitritos artificiales

La nueva línea de pechuga de pollo aporta entre 16 y 17 gramos de proteína por porción y busca responder a las exigencias de un consumidor cada vez más enfocado en el autocuidado.

Por Alejandro Monge

Presentado por: CINTA AZUL

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Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.