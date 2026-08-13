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Papa Johns se convierte en “Mamá Johns” para homenajear a las madres

En el marco del Día de la Madre, Papa Johns cambia temporalmente su nombre como un homenaje a las mamás.

Por Shirley Ugalde

Presentado por: Mamá Johns








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Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.