Papa Johns se convierte en “Mamá Johns” para homenajear a las madres

Por primera vez en la historia de la marca, Papa Johns cambia temporalmente su nombre. Durante este fin de semana, como parte de la celebración del Día de la Madre, la marca se convierte en “Mamá Johns”, una iniciativa con la que busca reconocer a las mujeres que, a lo largo de sus vidas, han tomado innumerables decisiones pensando primero en quienes aman.

La idea parte de una observación sencilla: muchas de las elecciones cotidianas de una familia tienen detrás a mamá. Desde decisiones importantes sobre la vida de sus hijos hasta otras tan simples como qué comer, qué película ver o qué pizza pedir, las madres suelen poner las preferencias de los demás antes que las propias.

Fabian Muñoz, Gerente de Marca Papa Johns Costa Rica. (Albert Marín/Albert Marín)

“En Papa Johns sabemos que muchas familias eligen nuestra marca para acompañar la celebración del Día de la Madre. Por eso, en esta ocasión quisimos hacer algo diferente y llevar el homenaje un paso más allá. Decidimos cambiar temporalmente nuestro propio nombre para darle a mamá el protagonismo que merece”, explica Fabián Muñoz, Gerente de Marca Papa Johns Costa Rica.

Para Muñoz, la transformación representa una manera de reconocer no solo el rol de las madres dentro de las familias, sino también el trabajo y la dedicación que hay detrás de esas elecciones cotidianas.

Papa Johns Día de la Madre.mp4

“Cambiar el nombre de la marca es algo que nunca habíamos hecho, pero precisamente por eso nos pareció una forma especial de demostrar la importancia que tienen las mamás. Es un homenaje a su trabajo, a su entrega y al lugar que ocupan en la familia. Esta vez queremos que sean ellas las elegidas”, agrega.

La transformación se extenderá a distintos puntos de contacto de la marca, tanto en el mundo físico como en sus plataformas digitales, para convertir el cambio de nombre en una experiencia visible durante la temporada del Día de la Madre.

(Albert Marín/Albert Marín)

Como parte de la iniciativa, Papa Johns también presentará “Las Favoritas de Mamá”, una selección que pone a las madres en el centro de la decisión.

Para definir cuáles pizzas merecían formar parte de esta selección, distintas mamás fueron invitadas a probar y calificar dos especialidades de la marca: Chicken BBQ y Alfredo Delight. Ambas fueron elegidas como “Las Favoritas de Mamá” y tendrán un protagonismo especial durante la celebración.

(Albert Marín/Albert Marín)

Además, durante el fin de semana del Día de la Madre, quienes disfruten estas dos especialidades recibirán una Mega Cookie de regalo, hasta agotar existencias.

La campaña tendrá también presencia en redes sociales, con contenido protagonizado por mamás y creadoras de contenido, quienes compartirán la experiencia y pondrán especial atención en uno de los elementos más llamativos de la promoción: el tamaño de la Mega Cookie.

(Albert Marín/Albert Marín)

Con “Mamá Johns”, la compañía busca darle un nuevo significado a una celebración que tradicionalmente gira alrededor de regalos y reuniones familiares.

“Las mamás llevan toda la vida eligiendo por nosotros. Este año quisimos que la elección fuera al revés: que nosotros las eligiéramos a ellas. ‘Mamá Johns’ es nuestra manera de decirles gracias por todas esas decisiones, grandes y pequeñas, que han tomado por amor”, concluye Muñoz.