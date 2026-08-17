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Nestlé Crema de Leche® sorprende en la cocina

Quienes buscan una mejor cremosidad y un buen sabor en sus platillos, ya sean salados o dulces como los postres, ahora la tienen más fácil y rico con solo utilizar Nestlé Crema de Leche®, que llegó para complacer el paladar de los ticos.

Por Miguel Barboza Retana

Presentado por: Nestlé

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Nestlé Costa RicaNestlé Crema de Lecheleches para cocinar