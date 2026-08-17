Nestlé Crema de Leche® sorprende en la cocina

Presentado por: Nestlé
Los buenos productos merecen darlos a conocer como debe ser, tal como ocurrió recientemente durante una noche llena de sabores y de mucha camaradería, donde la gran protagonista fue Nestlé Crema de Leche®.
Esta nueva aliada de los apasionados por la buena cocina, se incorporó recientemente al mercado nacional. De esta forma se une a las otras dos de leches para cocinar de Nestlé®: Leche condensada La Lechera® y la Leche Evaporada Ideal®.
De acuerdo con Elizabeth Valverde Calvo, Gerente de Asuntos Públicos y Corporativos de Nestlé® Costa Rica, con la incorporación de este nuevo producto, la empresa viene a completar el portafolio de leches para cocinar.
“Desde hace muchas décadas somos líderes en el país de la categoría de leches culinarias con nuestras marcas La Lechera® e Ideal®; ahora sumamos a la gran familia Nestlé® este nuevo miembro: Nestlé Crema de Leche®”, explicó Valverde.
Nestlé Crema de Leche®, la única en su categoría 100% natural en nuestro mercado, es ideal para elaborar recetas saladas como salsas para pastas, purés, cremas y gratinados, así como en la preparación de la clásica crema chantillí, utilizada en un sinfín de postres.
Además, esta novedosa propuesta de Nestlé® es libre de gluten, posee un sabor muy agradable, así como una textura cremosa y estable, lo que la hace ideal para preparaciones frías y calientes.
Nestlé Crema de Leche® también tiene una ventaja muy importante para el consumidor, ya que su presentación viene en lata. Al respecto Elizabeth Valverde explica que este tipo de envase permite una mejor conservación del producto –es elaborada solamente con un ingrediente (crema de leche)– y no posee ningún tipo de preservantes ni gomas, lo cual la hace 100% natural y con un sabor y una cremosidad superiores.
La lata de Nestlé Crema de Leche® es de 236 gramos y alcanza para nueve porciones de 25 gramos cada una. La puede adquirir ya en los diferentes supermercados del país.
La Gerente de Asuntos Públicos y Corporativos de Nestlé® Costa Rica, también comenta que el consumidor costarricense estaba esperando Nestlé Crema de Leche®, que por cierto, se ofrece en otros países, donde ha sido muy aceptada.
Como dato adicional, comenta que Nestlé® es la compañía más grande del mundo en alimentos y bebidas. Este año cumple 160 años de estar en el mercado y en el caso de Costa Rica, está presente desde hace seis décadas.
“A lo largo de esta trayectoria en nuestro país, Nestlé®, ha logrado colocar en el corazón de los consumidores costarricenses varias marcas icónicas como es Maggi®, Leche Condensada La Lechera® y la Leche Evaporada Ideal®, entre otras”, mencionó Valverde.
Por cierto, en la más reciente encuesta realizada en el país, Maggi® se posesiona en el primer lugar como la marca de alimentos preferida de los costarricenses.
Una noche familiar
Como parte del lanzamiento en Costa Rica de Nestlé Crema de Leche®, los organizadores invitaron a creadoras de contenido para que experimentaran el uso de este producto mediante la elaboración de varios postres.
La actividad se realizó en el Amura Centro Culinario y fue el chef Jose Andrés Elizondo Ureña quien dirigió a las participantes en preparación de tres recetas: una “mousse de café y cacao, un “triple” de fresas y un “cheesecake” de maracuyá.
Ellas debían llegar acompañadas de un familiar. Unas lo hicieron con sus mamás y otras con sus abuelitas. Esto sin duda resultó muy emotivo, pues muchas de ellas nunca habían cocinado juntas en una activad fuera de casa.
Entre ellas estuvo Katherinne González, creadora de contenido e imitadora de Pelando el Ojo. Ella cocinó junto con su mamá Floribert Artavia. Ambas resaltaron las bondades del producto, el cual lo usaron esa noche en la elaboración de una “mousse” de café y cacao. “Lo vamos a seguir utilizando en muchos postres y en otras recetas, es muy bueno”.
Por su parte, Pamela Zamora, de Pam y Mantequilla, también cocinó junto con su mamá Shirley Segura. “Nos gusta comer juntas, pero cocinar casi nunca, fue una experiencia que se sale de lo normal, disfrutamos montones y trabajamos en equipo. Me gustó mucho la cremosidad de esta crema de leche”.
Para doña Shirley, la actividad fue muy bonita, ya que le permitió descubrir un nuevo producto, el cual también viene a facilitar la labor en la cocina, “no me gusta la cocina complicada y desde ahora usaré esta crema”.
Al final de la sesión culinaria los y las invitadas disfrutaron de una exclusiva cena. Para cerrar con broche oro, lo hicieron con los tres postres que ellos prepararon previamente.
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