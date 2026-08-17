Las dinámicas empresariales siguen un curso de cambios constantes, especialmente en los últimos años, donde la irrupción de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías han permitido que funciones complejas estén hoy al alcance de todos.

iCon pone la Inteligencia Artificial y la tecnología de punta al alcance de las PYMES

Desde multinacionales hasta pequeñas y medianas empresas (PYMES), las organizaciones se adaptan a entornos cada vez más exigentes. Sin embargo, la aplicación de estas herramientas no es exclusiva de las grandes corporaciones. En iCon Corporativo se han trazado como objetivo impulsar la adopción de tecnologías basadas en inteligencia artificial, automatización y soluciones en la nube, con el propósito de mejorar la productividad y la competitividad empresarial.

Mariahan Silva, gerente de iCon Corporativo, reconoció que muchos de los esfuerzos que realizan en la actualidad apuntan en esa dirección: desmitificar la creencia de que solo las grandes compañías pueden optar por estas herramientas.

Mariahan Silva resalta el valor del acompañamiento técnico y la capacitación para modernizar los procesos empresariales.

“Las pymes ocupan el 97% de las empresas a nivel nacional y encontramos una necesidad definitivamente en todo el tema de transformación digital. Hicimos un acercamiento con algunas alianzas estratégicas de manera que pudiéramos llevar no solamente el cambio a la transformación digital de estas empresas, sino ayudarles con este acompañamiento en este proceso”, contó Silva.

Muchas empresas aún operan con procesos manuales, herramientas desconectadas y baja trazabilidad de la información, lo que reduce su agilidad y limita su capacidad de crecimiento y ante esto iCon en conjunto con cámara pymes de SJ y Banca ha puesto en marcha proyectos que incluyen talleres orientados a acelerar la adopción tecnológica.

El panorama costarricense refleja un ecosistema PYME dinámico y consciente de la urgencia tecnológica. iCon indica que más del 75% de estas empresas se encuentran en alguna etapa de su proceso de digitalización; además, cerca del 50% ya han comenzado a incorporar herramientas de inteligencia artificial en sus operaciones diarias, especialmente en áreas estratégicas como atención al cliente, automatización de procesos y desarrollo de nuevos servicios.

Soluciones a la medida del presupuesto

Para resolver esta brecha, iCon Corporativo impulsa un modelo de adopción tecnológica escalable que derriba la barrera financiera para soluciones tecnológicas.

La premisa parte de estructurar soluciones a la medida de la realidad de cada negocio para garantizar que la inversión responda directamente a mejorar procesos y que efectivamente esté al alcance de todos.

“Existe la visión errónea de que estas tecnologías son solo para grandes corporaciones, pero hoy las empresas de tecnología tenemos soluciones empresariales a la medida. Por ejemplo, la combinación de un equipo de introducción como la MacBook Neo, junto con un iPhone y una licencia empresarial, ya le permite a una PYME gestionar sus procesos, crear un entorno de colaboración, trabajar en la nube y fortalecer su seguridad para competir en el mercado”, agregó Silva.

iCon Corporativo brinda acompañamiento desde el diagnóstico hasta la capacitación del personal para garantizar la transición digital.

Acompañamiento integral

¿Cómo hacerlo? Se convierte en la pregunta que los empresarios pueden llegar a hacerse a la hora de implementar nuevas herramientas y contar con un aliado que asuma la responsabilidad de guiar el proceso se vuelve una parte fundamental.

Por eso, iCon realiza una consultoría tecnológica y pone a disposición de sus clientes un equipo especializado en ingeniería, soporte técnico y capacitación continua para los colaboradores.

Esta propuesta permite a las empresas incorporar herramientas de alto impacto operativo, tales como: ecosistema Apple, administración de dispositivos, productividad e inteligencia artificial, automatización operativa, ciberseguridad y gestión.

“Contamos con el departamento de ingeniería, el departamento de soporte y de capacitación para impulsarles al cambio con estas herramientas tecnológicas, para que se sientan seguros con el proceso de implementación, capacitación y acompañamiento y el respaldo de los fabricantes para poder competir, indicó.

Áreas como servicios, comercio, consultoras tecnológicas, startups, entre otras. tienen el potencial de tomar ventaja competitiva gracias a la implementación de soluciones como inteligencia artificial y automatización. En la actualidad ya muchas empresas las han integrado con éxito y las PYMES también pueden tomar una dirección similar para desarrollarse.

iCon promueve soluciones a la medida para acompañar a las PYMES en todo el proceso.

“Lo que le diría a las PYMES que aún no han tomado esa decisión es que el futuro no es mañana, el futuro es hoy. Las decisiones que yo tome hoy en mi empresa son las que me van a ayudar a crecer, sostenerme y poder competir en el mercado. En iCon Corporativo estamos para ayudarles a tomar esas decisiones”, concluyó Mariahan Silva.

Para más información o para solicitar un diagnóstico para su empresa, puede contactar al departamento comercial de iCon Corporativo a través de sus canales oficiales: al correo corporativo@icon.cr o al Whatsapp 2600-8585