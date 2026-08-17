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iCon pone la Inteligencia Artificial y la tecnología de punta al alcance de las PYMES

De la mano de iCon Corporativo, el sector PYMES rompe los viejos temores sobre presupuesto y complejidad para dar un salto real en productividad y competitividad.

Por Alejandro Monge

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Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.