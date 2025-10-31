UNO Sports celebra 35 años liderando el deporte en Costa Rica

UNO Sports celebra con orgullo 35 años de trayectoria promoviendo el deporte como un motor de transformación personal y social. A lo largo de estas tres décadas y media, la empresa se ha consolidado como un referente en el ámbito deportivo nacional, acompañando a generaciones de atletas, entrenadores, familias, empresas y comunidades.

Desde sus inicios en 1990, UNO Sports ha creído firmemente en el poder del deporte para cambiar vidas. Su filosofía se basa en el movimiento como un estilo de vida que impulsa la salud, la energía y el compromiso tanto individual como colectivo.

“El deporte es más que competencia: es esfuerzo, es disciplina, es felicidad. Es unión, superación y propósito. Impulsamos un estilo de vida saludable que ayude a las personas a sentirse mejor con sigo mismas”, expresó Mario Reifer, presidente y fundador de UNO Sports.

Mario Reifer, presidente y fundador de UNO Sports.

Durante este legado de 35 años, la empresa ha estado en evolución constante, fortaleciendo su portafolio de marcas, entre las cuales destacan: On, Adidas, TYR, Head, Umbro, UP Ultimate, BH, entre otras. Esto le ha permitido ofrecer más y mejores productos a todos los clientes, con un respaldo verdadero y garantía de calidad.

Estos valores, sumados a la asesoría experta en cada punto de venta, han llevado a UNO Sports a la vanguardia del retail deportivo en Costa Rica; inspirando a miles de personas a vivir con pasión, excelencia y bienestar.

UNO SPORTS (UNO SPORTS/UNO SPORTS)

Al celebrar su 35 aniversario, UNO Sports renueva su compromiso con el país y con la comunidad deportiva: liderar con el ejemplo, fomentando valores positivos y avanzando sin detenerse.

UNO Sports, 35 años dominando el deporte… y lo mejor aún está por venir.