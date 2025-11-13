Un liderazgo que impulsa la transformación alimentaria en la región

En Cargill Food Latinoamérica el liderazgo se construye desde la experiencia, el compromiso y la visión. La trayectoria de Verónica Castro es una muestra del crecimiento profesional que impulsa la compañía en la región. La ejecutiva ha recorrido un inspirador camino profesional desde sus inicios en el área de servicio al cliente hasta convertirse hoy en vicepresidenta y directora ejecutiva del negocio de alimentos en Centroamérica. Su historia representa fielmente los valores de Cargill: poner primero a las personas, hacer lo correcto y apuntar a la excelencia.

Con más de dos décadas de experiencia, ha ocupado roles clave en distintas áreas de la empresa. Su visión humana, inclusiva y orientada al propósito de la compañía de nutrir al mundo de manera segura, responsable y sostenible ha sido fundamental para consolidar una operación regional que responde con agilidad a una población en crecimiento, con nuevos hábitos de consumos y tendencias que revolucionan la industria, con el fin de satisfacer las demandas cambiantes de un sistema alimentario moderno.

“Comencé mi camino en Cargill atendiendo llamadas y consultas de clientes, muchas de ellas relacionadas con inquietudes y soporte. Esa experiencia me permitió desarrollar habilidades clave como la escucha activa, la empatía y la resolución efectiva”, afirma Castro

“A lo largo de mi trayectoria, asumí responsabilidades en áreas como gerencia de productos, mercadeo regional y exportaciones, lo que me dio una visión integral del negocio. Muchas veces fui la primera mujer en ocupar ciertos cargos, lo que me motivó a seguir creciendo profesionalmente, siempre con la convicción de que los resultados se construyen en equipo”, añade.

La apuesta por equipos empoderados

La confianza es el eje que sostiene su estilo de liderazgo, una confianza que se construye en doble vía, entre líderes y colaboradores, y que permite formar equipos alineados con los objetivos de la organización. En un entorno cambiante, construir relaciones de confianza, fomentar el desarrollo profesional y compaginar a los equipos con un propósito compartido que dé sentido al trabajo diario, han constituido sus claves de éxito en la organización.

La innovación también forma parte de esta cultura de Cargill y que Castro ha abrazado perfectamente. Es de las que empodera a los equipos para que asuman riesgos, porque “solo así podemos navegar la incertidumbre y asegurar un crecimiento sostenible”, afirma la ejecutiva.

Por eso, en un mundo cambiante, Cargill impulsa procesos que permiten anticiparse a los desafíos del entorno para generar soluciones sostenibles. Esta visión compartida fortalece la confianza con clientes, consumidores, comunidades, aliados estratégicos y gobiernos. “Escuchar activamente a cada uno de ellos es lo que fortalece la confianza y nos permite construir relaciones duraderas”.

Operación integrada con visión regional

La operación de Cargill Food Latinoamérica articula eficiencias, capacidades y experiencia en mercados como Centroamérica y Colombia, y se expande hacia México, Brasil, Argentina y Ecuador. Esta estructura permite escalar soluciones, ampliar el portafolio y adaptarse con precisión a los desafíos regionales.

“Unimos nuestras operaciones de alimentos en un portafolio más amplio que incluye proteínas, aceites, harinas, cacao, edulcorantes, almidones, productos a base de tomate, entre otros. Nuestro objetivo es expandir este portafolio en Centroamérica para responder de forma más completa a las necesidades de nuestros clientes y consumidores”, agrega.

Bajo el liderazgo de Castro, Cargill ha fortalecido su presencia en Centroamérica, consolidando marcas como Delicia en la región, así como Pipasa y Cinta Azul en Costa Rica, evolucionando su propuesta de valor para alinearla con las prioridades actuales del consumidor: nutrición confiable, trazabilidad, sostenibilidad y cercanía. “Nuestro compromiso es brindar soluciones reales que respondan a las expectativas de los consumidores, manteniendo siempre la calidad, la accesibilidad y el respeto por el entorno”.

Una visión que trasciende

La historia de Verónica Castro refleja cómo la dedicación, la visión estratégica y el compromiso personal pueden transformar una trayectoria profesional en una plataforma de impacto regional. Su liderazgo ha sido clave para consolidar una operación ágil, conectadacon las necesidades reales de los consumidores y preparada para responder a los desafíos de una industria en constante evolución.

En Centroamérica, su gestión continúa impulsando una transformación alimentaria que pone a las personas en el centro, con soluciones sostenibles, accesibles y confiables para todos.

Verónica Castro es nicaragüense y una ingeniera industrial apasionada por lo que hace. Ha desarrollado toda su carrera profesional dentro de Cargill.