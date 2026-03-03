BRANDVOICE
contenido patrocinado

Torneo de Golf busca recaudar 150 mil dólares para equipar servicios claves del Hospital Nacional de Niños

Desde su creación, este evento ha donado $2.481.000 en equipo médico.

Por Shirley Ugalde
Torneo Golf HNN Parque Diversiones







HNNTorneo de Golf Hospital Nacional de NiñosEventos benéficos
Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.