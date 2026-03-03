Torneo de Golf busca recaudar 150 mil dólares para equipar servicios claves del Hospital Nacional de Niños

El Torneo de Golf de la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños celebra en el 2026 su XXI edición, reafirmando su compromiso con la niñez costarricense y con el fortalecimiento del sistema de salud pública del país.

A lo largo de sus ediciones, este evento benéfico ha logrado donar un total de $2.481.000 en equipo médico de última generación al Hospital Nacional de Niños (HNN), impactando positivamente en la atención y recuperación de miles de pacientes pediátricos.

“En la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños creemos profundamente en la solidaridad y en el impacto real que esta puede tener en la vida de las futuras generaciones. Organizar anualmente este torneo para beneficio del Hospital Nacional de Niños nos llena de orgullo, porque sabemos que trabajando juntos, contribuimos a que más niños reciban una atención médica de calidad”, afirmó Gabriela Llobet, presidente de la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños.

La XXI edición del torneo se llevará a cabo el próximo viernes 20 de marzo de 2026 en el Cariari Country Club. Este año, la Asociación se ha propuesto como meta recaudar $150.000 por medio de esta actividad. Para ello, AERIS, gestor del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, se ha sumado una vez más como patrocinador principal, reafirmando su compromiso con apoyar causas de impacto social que mejoran la calidad de vida de la población costarricense.

“En AERIS entendemos que nuestra gestión va más allá de la operación aeroportuaria. Formar parte de iniciativas que fortalecen el acceso a la salud de la niñez costarricense es una manera concreta de aportar al bienestar de las comunidades con las que convivimos. Este tipo de alianzas reflejan nuestro compromiso con el país y se enmarcan en nuestra estrategia de sostenibilidad, particularmente en el eje social, desde el cual impulsamos acciones que generen valor compartido y contribuyan al desarrollo de Costa Rica”, indicó Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS.

El 100% de los fondos recaudados en esta actividad serán destinados a la donación de equipos médicos esenciales para distintos servicios del Hospital Nacional de Niños, entre los que se incluyen:

Sistema de Monitoreo Holter para Cardiología , fundamental para el diagnóstico temprano y seguimiento de trastornos del ritmo cardiaco como bradicardias, taquicardias y bloqueos cardiacos, así como para estudios en pacientes con dolor torácico, síncope o palpitaciones. Este equipo beneficiará a un promedio de 25 pacientes mensuales.

, fundamental para el diagnóstico temprano y seguimiento de trastornos del ritmo cardiaco como bradicardias, taquicardias y bloqueos cardiacos, así como para estudios en pacientes con dolor torácico, síncope o palpitaciones. Este equipo beneficiará a un promedio de 25 pacientes mensuales. Equipos de Hiper-Hipotermia para la Unidad de Cuidados Intensivos y Neonatal en estado crítico , utilizados en pacientes que han tenido sufrimiento fetal agudo y encefalopatía hipóxico-isquémica, una patología con alto riesgo de mortalidad o morbilidad con alteraciones neurológicas. La terapia con hipotermia es la recomendada a nivel mundial y, en promedio, 40 niños reciben este tratamiento anualmente.

, utilizados en pacientes que han tenido sufrimiento fetal agudo y encefalopatía hipóxico-isquémica, una patología con alto riesgo de mortalidad o morbilidad con alteraciones neurológicas. La terapia con hipotermia es la recomendada a nivel mundial y, en promedio, 40 niños reciben este tratamiento anualmente. Espectrofotómetro para el Laboratorio Clínico de la División de Hemato-Oncología , indispensable para el tratamiento y seguimiento de niños con cáncer y enfermedades hematológicas como anemias. Gracias a su precisión y versatilidad, este equipo garantiza la calidad y seguridad en la atención de estos pacientes pediátricos.

HNN Fundación

El Dr. Carlos Jiménez Herrera, director del Hospital Nacional de Niños, destacó la importancia de esta iniciativa; “Cada golpe en este torneo es una esperanza que nace. Al apoyar al Torneo de Golf de la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños, su empresa se convierte en parte de una causa que salva vidas, que lleva alivio, y que regala futuro a quienes más lo necesitan: nuestros niños. ¡Juntos podemos marcar la diferencia!”

Un torneo con impacto social

Este evento contará con la participación de 132 golfistas, quienes competirán bajo la modalidad de Scramble, un formato, ampliamente utilizado en torneos corporativos y benéficos que consiste en equipos de tres jugadores, con divertidas reglas que ajustan el equilibrio de la competencia y en la cual se tomará el 30% del handicap de la suma de los tres jugadores.

De esta competencia se definirán tres equipos ganadores, y entre todos los golfistas presentes en el cóctel de premiación, se rifará un viaje para dos personas al Tour Championship que se llevará a cabo en Atlanta en agosto de 2026. El premio incluye boletos aéreos, estadía y entradas al evento para dos personas.

Como parte de las actividades del día, se realizará una Clínica de Golf dirigida a creadores de contenido, periodistas y figuras de otras disciplinas deportivas, con el propósito de amplificar el alcance del mensaje solidario y visibilizar el impacto social de esta iniciativa.

Con más de dos décadas de historia, el Torneo de Golf de la Asociación Pro-Hospital Nacional de Niños se ha consolidado como un referente de responsabilidad social y solidaridad, demostrando cómo el deporte puede convertirse en un vehículo para generar esperanza y mejorar la calidad de vida de la niñez costarricense.

Quienes deseen obtener más información sobre el Torneo de Golf, pueden comunicarse al correo torneodegolf@parquediversiones.com