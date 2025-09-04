Terraquintas: ¿Sabe qué es un Crédito Verde y la oportunidad de invertir en un futuro sostenible en Guanacaste ?

La planificación territorial, exige una nueva métrica de valor. En Terraquintas, hemos redefinido nuestros criterios de inversión para integrar indicadores de sostenibilidad, resiliencia ecológica y cohesión social. Cada metro cuadrado que diseñamos lleva implícita una pregunta: ¿cómo impactará esto el entorno que nos rodea? Porque creemos que una inversión inmobiliaria debe ser más que rentable: debe ser responsable, consciente y profundamente conectada con la conservación ambiental y el bienestar social.

En este marco, nos complace comunicar que, gracias a la alianza estratégica con Coopemep R.L., nuestros clientes cuentan con la posibilidad de acceder a un crédito verde para la adquisición de quintas en Hacienda Sylvara, un desarrollo ecosostenible único en Guanacaste.

¿Qué es un crédito verde y por qué es importante?

Un crédito verde es un instrumento financiero diseñado para promover proyectos que respeten y potencien la sostenibilidad. No se trata simplemente de un préstamo, sino de una herramienta que impulsa prácticas responsables, ofreciendo condiciones favorables para quienes deciden invertir en iniciativas que reducen la huella ecológica, fomentan la eficiencia energética y contribuyen a la regeneración de los ecosistemas.

En el caso de Hacienda Sylvara, este crédito se convierte en un catalizador para materializar un sueño: adquirir una propiedad dentro de un proyecto que integra conservación, diseño consciente y desarrollo sostenible.

Beneficios para los compradores

Al acceder a un crédito verde mediante nuestra alianza con Coopemep, los compradores disfrutan de múltiples ventajas:

Tasas competitivas y condiciones diferenciadas, que reconocen el valor de invertir en sostenibilidad.

Respaldo institucional de una cooperativa con un compromiso social y ambiental sólido.

Valor patrimonial a largo plazo, ya que las propiedades dentro de proyectos sostenibles tienden a incrementar su atractivo y resiliencia en el mercado inmobiliario.

Alineación con valores personales, permitiendo que la inversión trascienda lo económico y se convierta en un aporte tangible a la preservación del entorno natural de Guanacaste.

Lotes desde los 9millones de colones , con cuotas por millon desde 8.576 .

Hacienda Sylvara es un proyecto con propósito no es solo un desarrollo inmobiliario; es la manifestación del compromiso de Terraquintas con un modelo de gobernanza responsable y visión a largo plazo. Nuestra hoja de ruta hacia el 2030 contempla metas claras en sostenibilidad, regeneración ambiental y construcción de comunidades conscientes. Cada quinta en Sylvara es parte de este engranaje, que busca garantizar un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza.

Invertir en Hacienda Sylvara mediante un crédito verde es una decisión estratégica y ética: asegura el acceso a un activo con valor creciente, mientras se protege la riqueza natural de Guanacaste

En Terraquintas hacemos un llamado para invertir con visión, creemos que las grandes transformaciones se logran cuando las decisiones individuales se alinean con objetivos colectivos. Optar por un crédito verde no es solo un paso hacia la adquisición de una propiedad, es un voto de confianza hacia un futuro en el que la sostenibilidad, la innovación y la responsabilidad compartida sean el motor del desarrollo.

Hacienda Sylvara representa esa oportunidad: invertir en un espacio único, contribuir a la preservación del entorno y ser parte de una visión sostenible rumbo al 2030.

Para más información sobre los creditos verdes contáctalos al 6258-4403 o escanea el Qr.

