BRANDVOICE
contenido patrocinado

Telecable suma una nueva solución para ordenar la conectividad en el hogar

La compañía incorpora el sistema eero 6+, un router que permite mejorar la cobertura, gestionar múltiples dispositivos y reforzar el control del uso de internet.

Por Alejandro Monge

Presentado por: telecable

BradVoice







TelecableConectividadeero
Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.