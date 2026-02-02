Telecable suma una nueva solución para ordenar la conectividad en el hogar

Para vivir en las casas de la actualidad, hay varios elementos que se han vuelto esenciales y sobre los cuales no siempre se tiene control. Uno de ellos es la conectividad; el otro, la tranquilidad y el orden respecto a la forma en que se consume este servicio dentro del hogar.

En respuesta a esa necesidad, una nueva alternativa llega al país de la mano de Telecable, que tras unirse con eero (empresa de Amazon) pone a disposición de su red de clientes el dispositivo eero 6+. Este router, de diseño elegante y minimalista, está pensado para optimizar el rendimiento del internet en los hogares, con cobertura de hasta 130 metros cuadrados.

TELECABLE Telecable anunció que el eero+6 ya está disponible para el público costarricense. (TELECABLE/TELECABLE)

Como sociedad, se pasó de una época en la que únicamente había un dispositivo conectado a internet, a hogares cada vez más inteligentes, donde conviven múltiples equipos en una misma red: celulares, televisores, computadoras, consolas, electrodomésticos e incluso sistemas de iluminación.

Entre trabajo, estudio y entretenimiento como el streaming o el gaming, el consumo de internet en los hogares exige hoy un rendimiento de alto nivel. Sin embargo, ese uso no siempre es visible ni monitoreado, lo que puede impactar tanto la experiencia como el control del servicio.

Una de las ventajas del eero 6+ es su capacidad para albergar hasta 75 dispositivos por unidad. Al integrarse varios equipos en una misma red, se conforma un sistema conectado que optimiza la cobertura y la estabilidad del servicio en distintos espacios del hogar.

El dispositivo también permite tener control sobre cada equipo conectado, desde suspender el acceso a internet de forma individual hasta limitar aplicaciones específicas. Esta función puede resultar útil para horarios de descanso o estudio de los hijos, además de incorporar controles parentales que ayudan a restringir el acceso de menores a contenido no adecuado para su edad.

Todo el sistema de eero+6 se puede controlar mediante un app. (TELECABLE/TELECABLE)

En materia de seguridad, el eero 6+ refuerza la protección de la red doméstica, ayudando a resguardar los datos y la privacidad de los usuarios frente a amenazas como el phishing y otros riesgos propios del entorno digital.

Rodolfo Apéstegui, Director General de Telecable. (TELECABLE/TELECABLE)

“Vivimos en una época con mucho acceso a internet, pero poco control real dentro del hogar. Con esta colaboración buscamos ayudar a las familias a gestionar su conectividad de manera sencilla, establecer límites saludables y vivir con mayor tranquilidad en su día a día”, señaló Rodolfo Apéstegui, Director General de Telecable.

El eero 6+ ya se encuentra disponible para los clientes de Telecable en Costa Rica. La contratación puede realizarse llamando al 4080-4000 y tiene un costo mensual de ₡3.400 por cada dispositivo, el cual se suma al precio del plan de internet contratado.