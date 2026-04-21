Siman amplía su portafolio con cuatro marcas internacionales de Target

Almacenes SIMAN, la cadena de tiendas por departamento líder en Centroamérica, anuncia la incorporación de cuatro reconocidas marcas propias de Target a su portafolio regional: Cat & Jack, All in Motion, Figmint y Threshold. A partir del 21 de abril, las nuevas colecciones estarán disponibles en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, así como en siman.com.

Esta alianza estratégica fortalece categorías clave como moda infantil, activewear y hogar, respondiendo al creciente interés de los consumidores centroamericanos por marcas internacionales de calidad comprobada, diseño contemporáneo y valor accesible.

“La evolución constante de nuestro portafolio responde a una escucha activa de nuestros clientes. Buscamos integrar marcas relevantes a nivel internacional que complementen nuestra oferta y nos permitan seguir siendo el lugar donde encuentran las mejores marcas, tendencia y valor en cada categoría.” — Alvaro Miguel Flores, Gerente de país de Almacenes SIMAN Costa Rica.

Sobre las nuevas marcas

Cat & Jack es la marca de ropa infantil de Target que ofrece estilos duraderos, cómodos y divertidos a un excelente precio para niños desde recién nacidos hasta preadolescentes.

Favorita entre las familias, está diseñada para el uso diario, tanto en la escuela como en el juego, combinando estilo y practicidad. Es una de las marcas infantiles más compradas en Estados Unidos. En SIMAN, el surtido incluirá camisetas, pantalones, shorts, vestidos, jeans y más.

All in Motion es la marca principal de activewear de Target para toda la familia, con una oferta versátil que incluye ropa, accesorios, artículos deportivos y electrónicos. Combinando comodidad, funcionalidad y un estilo moderno, la marca acompaña distintas actividades, desde entrenamiento hasta uso diario, sin sacrificar estilo.

Figmint ofrece utensilios de cocina, repostería, almacenamiento de alimentos, electrodomésticos y más, con un enfoque moderno y accesible. Su portafolio, cuidadosamente diseñado, brinda soluciones prácticas que hacen de la cocina una experiencia fácil y entretenida.

Threshold es la marca principal de hogar de Target, que inspira a las personas a decorar y equipar sus espacios reflejando su estilo personal. Con una oferta versátil que incluye sábanas, edredones, toallas y accesorios decorativos, está pensada para crear ambientes cálidos, modernos y frescos en la vida cotidiana.

ACERCA DE ALMACENES SIMAN

Almacenes SIMAN es la cadena de tiendas por departamento líder en Centroamérica, con presencia en El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua. Con décadas de trayectoria en la región. SIMAN ofrece una experiencia de compra de clase mundial que integra moda, hogar, tecnología y gastronomía en un solo lugar, con un compromiso permanente de innovación, calidad y comodidad para sus clientes. En Costa Rica están ubicados en Multiplaza Escazu, Multiplaza Curridabat y City Mall en Alajuela.