Regálate tranquilidad esta temporada: decisiones financieras que te acompañan en las fiestas navideñas

Presentado por: BN VITAL
¡Se acerca la Navidad! Una época para compartir en familia, reencontrarnos con nuestros seres queridos y disfrutar de momentos especiales. Pero también es una temporada en la que los gastos aumentan y recibimos ingresos adicionales como el aguinaldo, lo que la convierte en una excelente oportunidad para tomar decisiones financieras que te den paz y tranquilidad.
Acá te compartimos algunos consejos para cuidar tu bolsillo y pensar en tu futuro mientras disfrutás esta temporada:
- Planificá tus gastos antes de comprar: Armá una lista con todo lo que querés cubrir: regalos, cenas, decoraciones, viajes. Así evitás compras impulsivas y mantenés el control de tu presupuesto.
- Usá el aguinaldo con estrategia: Convertí tu aguinaldo en una herramienta para tu bienestar:
- Pagá deudas pequeñas o con intereses altos
- Ahorrá para tus metas del próximo año.
- Invertí en tu futuro y empezá a construir tu jubilación.
- Ahorrá en un Plan Voluntario de Pensión: Destiná una parte de tu aguinaldo a un Plan Voluntario. Este tipo de ahorro te ayuda a construir un fondo adicional para tu retiro, obtener rentabilidad a largo plazo, complementar la pensión del IVM y del ROPC y disfrutar de mayor autonomía financiera en la vejez.
- ¿Ya tenés un plan voluntario? Hacé un aporte extraordinario: Aprovechá el ingreso extra para fortalecer tu fondo. Un pequeño esfuerzo hoy puede acercarte mucho más a tus metas de retiro.
- Regalá previsión: obsequiá un Plan Voluntario de Pensión ¿Querés hacer un regalo realmente significativo? Abrí un Plan Voluntario para alguien que querés, y tu aporte mensual será una forma de demostrar que te importa su bienestar a largo plazo. La apertura del plan deberá realizarla el afiliado titular y en caso de menores de edad, quien ejerza la patria potestad
- Regalá experiencias, no cosas: Los regalos más valiosos no siempre cuestan dinero. Pensá en regalar tiempo, momentos compartidos o detalles hechos por vos, así aumentás el valor emocional.
- Cuidá tu salud financiera y emocional: Evitar el sobreendeudamiento también es cuidar tu paz interior. La tranquilidad de saber que tus finanzas están en orden es el mejor regalo que podés darte.
