Publimovil Latam presenta en Costa Rica las tendencias en medios OOH para el 2025

Más de 25 años de trayectoria y presencia en más de ocho países respaldan a Publimovil Latam, una empresa supo crecer combinando creatividad, tecnología e innovación. Su compromiso con la excelencia y la confianza de sus clientes la convierten en un referente en el sector.

Publimovil Latam se posiciona como un referente global en publicidad Out of Home (OOH), combinando innovación tecnológica, data en tiempo real y un enfoque estratégico en el customer journey. Con clientes de talla mundial y presencia en aeropuertos internacionales, la empresa no solo domina el mercado latinoamericano, sino que está en constante expansión hacia nuevos territorios.

Con su vasta experiencia y alcance global, la compañía líder en OOH y DOOH reafirma su compromiso con el mercado costarricense, ofreciendo soluciones innovadoras que hasta ahora ninguna otra empresa ha puesto a disposición en la región. Desde estrategias basadas en data-driven marketing hasta experiencias inmersivas en publicidad exterior digital, Publimovil se posiciona como el socio clave para las marcas que buscan impactar audiencias con mayor precisión y efectividad. Este evento marca un paso decisivo en su expansión, consolidando su presencia en Costa Rica y llevando a los anunciantes locales el futuro de la publicidad, hoy.

Con Max como CEO desde su fundación en el año 2000, este empresario ha visto cómo su proyecto, que nació con $400, ahora logra registrar números superiores a los $50 millones.

Max Novoa, CEO de Publimovil Latam. (CORTESÍA/PUBLIMOVIL)

“Yo digo que es como que hubiéramos estado dos minutos, pero debajo del agua”, dice Novoa, quien siente que el tiempo se ha pasado muy rápido, pero de plena lucha por sobresalir en el mercado: “Ser empresario es ir contra la gravedad. La clave está en formar equipos sólidos, ser curioso, tener tenacidad y enfrentar los fracasos de frente para seguir adelante”.

Publimovil Latam ha llevado la publicidad exterior a un nuevo nivel al integrar tecnologías como mupis transaccionales, pantallas interactivas y QR inteligentes que optimizan la experiencia del consumidor. Gracias a su plataforma YODA, basada en inteligencia artificial y algoritmos de Google Maps, las marcas pueden planificar estrategias publicitarias con una precisión sin precedentes, asegurando que los anuncios impacten a la audiencia correcta en el momento adecuado.

Además, su tecnología de reconocimiento facial permite analizar la reacción del público en tiempo real, ofreciendo a los anunciantes insights profundos sobre la efectividad de sus campañas. Empresas líderes transnacionales ya han adoptado estas soluciones para mejorar su engagement con el consumidor.

“La tecnología nos permite no solo captar la atención del público, sino entenderlo. No se trata solo de mostrar anuncios, sino de conectar de manera inteligente con cada persona en su recorrido diario” — Max Novoa, CEO de Publimovil Latam

Trascendiendo fronteras

La expansión de Publimovil ha llegado a los aeropuertos internacionales, lo que refuerza su presencia global. Un ejemplo claro es el Aeropuerto Internacional de El Salvador, un lugar en el que transitan más de cinco millones de personas anualmente, convirtiéndolo en un punto estratégico para empresas globales.

(CORTESÍA/PUBLIMOVIL)

Con formatos táctiles, mupis digitales y espacios adaptados para redes sociales, logran transformar la experiencia del viajero en una oportunidad de conexión directa con las marcas.

La visión de la empresa va más allá de América Latina: su proyección es seguir explorando nuevos mercados consolidando su posición como un jugador global en la publicidad OOH. Uno de esos pasos está pronto a darse con la apertura en Miami, con la que pretenden seguir impactando a más personas.