Programa Comunidades BAC impulsa el desarrollo en La Palmera de San Carlos con apertura de panadería artesanal

La Asociación de Desarrollo de La Palmera celebró la inauguración de su nueva panadería artesanal comunitaria, un proyecto desarrollado por BAC para fortalecer la dinamización económica del distrito y promover iniciativas productivas impulsadas desde la propia comunidad.

Esta iniciativa forma parte del programa Comunidades BAC, que acompaña a asociaciones de desarrollo en la creación de emprendimientos sostenibles que generen ingresos, empleo y bienestar social.

La apertura de este espacio representa un avance significativo para una comunidad de aproximadamente 12.000 habitantes, donde el punto de venta más cercano de pan se encuentra a 10 o 15 minutos en vehículo. Contar con un servicio propio permitirá mejorar la calidad de vida de las familias, impulsar encadenamientos económicos y abrir nuevas oportunidades para el territorio.

“En BAC creemos profundamente en la capacidad de las comunidades para impulsar su propio desarrollo. Esta panadería artesanal representa mucho más que un nuevo negocio; es identidad, es tradición y es una oportunidad de crecimiento económico para La Palmera. Nos enorgullece acompañar este esfuerzo que fortalece la unión comunitaria y demuestra cómo el desarrollo local puede florecer cuando trabajamos juntos”, destacó Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas de BAC.

BAC (BAC/BAC)

Acompañamiento técnico

La iniciativa se desarrolló durante todo el 2025 con el soporte técnico de CELIEM, que brindó asesoría especializada en administración, finanzas y gobernanza para fortalecer la operación del negocio y asegurar su sostenibilidad a largo plazo. La apertura oficial para atención al público está prevista para enero de 2026.

“Este esfuerzo demuestra cómo las asociaciones de desarrollo pueden consolidar empresas comunales sólidas cuando cuentan con acompañamiento técnico adecuado. La empresa artesanal de La Palmera diversifica la economía local y abre oportunidades para reinvertir sus ingresos en nuevos proyectos para la comunidad”, afirmó Luis Álvarez Soto, director ejecutivo de CELIEM.

La comunidad de La Palmera tiene una larga experiencia en iniciativas socioproductivas. Desde 1978 administra una mina de carbonato de calcio, una de las primeras iniciativas de este tipo que surgieron tras la fundación de Dinadeco. Esa experiencia ha permitido a la Asociación liderar propuestas que fortalecen la autogestión y el progreso del distrito.

Para Roberto Alvarado Astúa, director nacional de Dinadeco, “la inauguración de esta empresa artesanal comunal muestra el valor del trabajo articulado entre organizaciones, sector privado y entidades públicas. La Palmera demuestra que las comunidades organizadas pueden impulsar iniciativas que generan cohesión, orgullo y oportunidades para su gente”.

La celebración de apertura se realizó en un formato de mercadito navideño temático, con música en vivo, actividades para niños y degustación de productos elaborados por emprendimientos locales. Más que un acto inaugural, se busca presentar el espacio como un punto de encuentro donde convergen la identidad, la creatividad y la unión de la comunidad. La apertura oficial de la operación comercial está programada para enero de 2026.

Leonora Bogantes López, presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral de La Palmera de San Carlos, expresó: “Para ADI La Palmera es un honor inaugurar esta panadería, un nuevo proyecto socioproductivo que traerá importantes beneficios económicos para nuestra comunidad. Este proyecto nos permitirá seguir invirtiendo en el desarrollo local, generar empleo y promover mayor bienestar. Es una verdadera bendición para La Palmera, porque sus resultados se verán reflejados directamente en el progreso y la calidad de vida de nuestra gente”.

Con la incorporación de La Palmera, el programa Comunidades BAC suma ahora 8 empresas sociales inauguradas en diversas regiones del país, todas lideradas por asociaciones de desarrollo que impulsan modelos de negocio sostenibles y de impacto territorial.

Con este nuevo esfuerzo, BAC reafirma su compromiso de impulsar iniciativas que promuevan oportunidades económicas, fortalezcan la identidad local y generen bienestar sostenible en las comunidades donde está presente.

Comunidades BAC en cifras durante el 2025 $500.000 han sido generados en ingresos, gracias a estas iniciativas.

$23.000 corresponden a ingresos directos para las familias contratadas.

$1,4 millones fueron movilizados en inversión por parte de aliados estratégicos.

Se invirtieron +3.000 horas de capacitación técnica.

+100 líderes comunitarios fortalecidos en su gestión.

8 Comunidades BAC se han inaugurado a la fecha. De estas, 2 fueron inauguradas en el 2025, en Sixaola y en La Palmera.