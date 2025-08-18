Porsche Macan, equipado con neumáticos de verano de Hankook para vehículos eléctricos

Combinación electrizante: el nuevo Porsche Macan se equipa de serie con el neumático Ventus S1 evo 3 ev del fabricante de neumáticos prémium Hankook.

El neumático de verano de tamaño 235/55R20Y XL en el eje delantero y 285/45R20Y XL en el eje trasero poseen la identificación «NE0» en la pared lateral y llevan la tecnología más moderna a la carretera. Adaptados especialmente al potente Porsche Macan, garantizan una transmisión óptima de la fuerza y una máxima estabilidad direccional, también a altos pares.

“El nuevo Porsche Macan totalmente eléctrico es una de las series de modelos de mayor volumen de Porsche y se equipa de fábrica con nuestros neumáticos prémium. Esto supone un nuevo hito en la exitosa cooperación con el fabricante de automóviles deportivos. Nuestras tecnologías están preparadas para satisfacer las exigencias de la próxima generación de vehículos eléctricos deportivos". — Jongho Park, presidente de Hankook Tire Europe.

Más autonomía gracias a una resistencia a la rodadura optimizada Copiado!

Hankook suministra para el Porsche Macan el Ventus S1 evo 3 ev, un neumático versátil con cualidades ejemplares: el compuesto de la banda de rodadura traslada al asfalto el potente par de tracción del SUV eléctrico de Porsche e incrementa la autonomía del vehículo gracias a su optimizada resistencia a la rodadura. Al mismo tiempo, la banda de rodadura posee un bloque central ancho y estable que proporciona un excelente agarre en calzadas secas y mojadas. Otra ventaja del compuesto de la banda de rodadura, diseñado especialmente para la excelente capacidad de aceleración de los automóviles eléctricos, es su alta resistencia a la abrasión.

Además, el diseño cuidadoso del perfil ofrece un excelente confort acústico. Esto reduce considerablemente las emisiones acústicas ya de por sí bajas del vehículo eléctrico y repercute positivamente en el conductor y los pasajeros, ya que el diseño de la banda de rodadura reduce sobre todo aquellos ruidos del neumático que pueden apreciarse como molestos en el interior del vehículo debido a la nula generación de ruido del motor.

El neumático prémium destaca también por la construcción especialmente robusta de la carcasa que soporta el peso de 2,4 toneladas del vehículo. Esto es posible gracias a fibras de alto rendimiento que ofrecen una alta estabilidad para un bajo peso propio del neumático en relación a su tamaño.

El uso de tejido híbrido de aramida reduce especialmente la deformación de la banda de rodadura a altas velocidades. Con ello se mejora la estabilidad transversal en curvas y cambios de carril, un aspecto esencial en un vehículo deportivo diseñado para desplegar una alta potencia, como el Porsche Macan.

