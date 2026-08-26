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POPS incursiona en el segmento de helado suave con el lanzamiento de Softy

La nueva marca inicia operaciones con tres puntos de venta y un plan de expansión en Costa Rica, ofreciendo conos desde ₡350.

Por Redacción Brandvoice

Presentado por: POPS

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