Hay un momento durante la cata donde la mente hace un cortocircuito. Resulta extraño e impresionante al mismo tiempo. Tengo al frente al mismo vino, tengo la misma botella, pero al probarlo en dos copas diferentes experimento un sabor distinto.

Un viaje sensorial donde la copa correcta engrandece el vino

En un sorbo llego a percibir notas suaves a mantequilla y vainilla, pero en el otro el alcohol toma tanta fuerza que anula el resto de sensaciones. ¿A qué se debe? Es puro diseño, conocimiento y 270 años de historia cristalera de las copas Riedel.

Esto fue parte de lo que se vivió en la cata de copas organizada por Auto Mercado. Fue un evento impecable, una inmersión sensorial absoluta. Cada elemento estaba en su lugar bajo instrucciones previas y el acompañamiento de Christian Valldejuli, vicepresidente de ventas para Latinoamérica de Riedel, hizo que todos degustáramos cada vino en la copa que corresponde, y también en la copa en la que no corresponde para poder identificar las diferencias y aplicarlo en nuestros hogares.

Auto Mercado Los asistentes disfrutaron de la inmersión sensorial organizada por Auto Mercado, comprobando en tiempo real cómo cambia el vino en mesa.

“Si no tienes la herramienta correcta, no puedes tomar el vino”, expresó Valldejuli, quien con su conocimiento fue guiándonos a todos los presentes durante esta cata, y sí que tenía razón.

Los aromas

El asombro se escuchaba en todas direcciones, eran risas y suspiros de sorpresa al notar el cambio en los aromas y luego en los sabores. Probamos cuatro varietales específicos que representan las uvas de mayor consumo en esta región: Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir/Nebbiolo y Cabernet/Merlot.

El juego de copas Riedel que se usó en la cata y que ya se puede canjear en Auto Mercado.

“De acuerdo a la forma de la copa, los vinos van cambiando y evolucionando, por eso es que tenemos que tener la forma correcta cuando vamos a tomar vino”, explicó Valldejuli.

Christian Valldejuli, VP de ventas para Latinoamérica de Riedel.

Riedel es una de las empresas pioneras en desarrollar y comercializar copas varietales. Su proceso de creación se remonta a una historia centenaria donde el conocimiento, la experiencia y la prueba y error han ido perfeccionando la confección de estas herramientas que se vuelven igual o más importantes que el vino.

La magia ocurre al manipular el cáliz y el diámetro de la copa. El diseño de Riedel permite concentrar los aromas donde más favorecen al consumidor, aflorando las notas de sabor y quitando el fuerte impacto del alcohol.

Christian Valldejuli enseñó a los asistentes cómo usar la copa correcta para potenciar el sabor del vino.

En la copa número tres, por ejemplo, notamos cómo el diseño obliga a no inclinar tanto la cabeza para que el vino fluya suavemente, revelando unas notas a cassis. Por el contrario, al verter el vino número cuatro en esa misma copa tres, el sabor a alcohol fue el que predominó y con eso determinamos que esa copa no era la adecuada.

En Riedel hacen conciencia de la importancia que tiene tomar el vino en una copa correcta; incluso no les llaman copas, les llaman herramientas. A ese punto han llegado.

La experiencia llega a casa

Esta experiencia no está reservada para eventos a puerta cerrada o restaurantes de lujo. Por el contrario, el público costarricense podrá vivirlo de forma similar gracias a que Auto Mercado aprovechó para presentar la nueva promoción de la cadena: una colección exclusiva de copas Riedel disponible a partir del jueves 20 de agosto.

“Auto Mercado quiere darle a sus clientes una experiencia inspiradora y una experiencia sorprendente”, afirmó María José Rodríguez, gerente de mercadeo de Auto Mercado.

María José Rodríguez, gerente de mercadeo de Auto Mercado.

Quienes se acerquen a Auto Mercado encontrarán disponible la línea Reserve, una colección que podrán llevarse a sus casas al ser parte del programa Autofrecuentes, acumulando sellos tras hacer efectivas sus compras en marcas patrocinadoras y que podrán canjear al coleccionar 15 o 30 sellos, respectivamente.

“En sus casas van a poder tener estas copas y darles a sus invitados una muy linda experiencia”, añadió Rodríguez.

El vino nunca se ha tratado únicamente del vino. Se trata de lo que está alrededor, de compartir, de conversaciones amenas y, si utilizamos las copas correctas, su esencia verdadera aflora brindando momentos como los que tuvimos en la cata y que ahora también se podrán vivir en las casas.