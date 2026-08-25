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Un viaje sensorial donde la copa correcta engrandece el vino

Probar exactamente el mismo vino en dos copas distintas y sentir cómo el sabor cambia por completo. Parece un truco, pero no lo es, esto fue lo que vivimos en la cata de Automercado y Riedel para entender por qué la copa adecuada es la verdadera cómplice de una buena botella.

Por Alejandro Monge

Presentado por: auto mercado








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Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.