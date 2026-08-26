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Cori Motors mejora la experiencia del cliente con una renovada sucursal en Pérez Zeledón

Las instalaciones en la Zona Sur ahora integran un showroom más amplio y estrenarán un moderno taller posventa para evitar traslados fuera de la región

Por Alejandro Monge

Presentado por: Cori Motors








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Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.