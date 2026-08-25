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U Fidélitas prepara al equipo de Costa Rica que busca retener el título mundial en la competencia global de Reto Marte

Después de que en el 2025 Universidad Fidélitas se coronara campeón del Reto Marte (Mars Challenge) frente a países como España, Portugal y Puerto Rico, un nuevo equipo se prepara. Entérese de cómo se capacita el grupo de 6 estudiantes para poner en alto a nuestro país con su proyecto aeroespacial

Por Randall Chavarría Martínez

Costa Rica participó, por tercer año consecutivo, en la competencia internacional que impulsa proyectos de investigación que ayuden a la industria aeroespacial: Reto Marte 2026 (Mars Challenge).








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