U Fidélitas prepara al equipo de Costa Rica que busca retener el título mundial en la competencia global de Reto Marte

Costa Rica participó, por tercer año consecutivo, en la competencia internacional que impulsa proyectos de investigación que ayuden a la industria aeroespacial: Reto Marte 2026 (Mars Challenge).

Durante 3 días, en junio pasado, estudiantes universitarios de Fidélitas desarrollaron propuestas inspiradas en los desafíos de la exploración espacial y promovieron la aplicación del conocimiento para resolver problemas complejos mediante la innovación y el trabajo colaborativo.

Daniel Elizondo, Gabriel Bonilla, Meylin Irola, Victoria Rocha, Sharon Valenciano y José Pablo Zamora (de izquierda a derecha) conforman el equipo de Fidélitas que viajará a España en noviembre para renovar el título mundial de Reto Marte.

U Fidélitas es la única universidad de Costa Rica que realiza la convocatoria para la hackatón local llamada Reto Marte.

A partir de la temática, elemento tierra, los equipos investigaron, diseñaron y defendieron propuestas ante un jurado especializado, poniendo en práctica sus conocimientos y fortaleciendo habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo en equipo.

Los ganadores de esta edición fueron: Daniel Elizondo, estudiante de Ingeniería Industrial; José Zamora, de Ingeniería Electromecánica; Meylin Irola Flores, de Ingeniería en Sistemas de Computación, y Sharon Valenciano de Ciberseguridad.

Estas carreras de ingeniería de Fidélitas forman el perfil profesional que hoy compite a nivel internacional en representación de Costa Rica.

A ellos se unieron los jóvenes colegiales: Victoria Rocha Ramírez y Gabriel Bonilla Mora del CTP Vásquez de Coronado, ganadores de Misión Marte 2026, hackatón a nivel de colegios de Costa Rica.

Los 6 estudiantes conforman la delegación que representará a Costa Rica en la Final Internacional Mars Challenge, que se realizará del 3 al 5 de noviembre en Madrid, España.

Conozca cómo mejoran el proyecto de investigación los jóvenes que viajarán a España.

BROZA

El proyecto de los costarricenses recibe el nombre de: BROZA.

“Elegimos este nombre porque el café es parte de la identidad y cultura costarricense, y representa la transformación de un material considerado residuo en un recurso aprovechable. Además, el café es visualmente parecido al regolito marciano, en su color, y este regolito es el elemento principal que buscamos tratar y aprovechar para realizar nuestra exposición en España de la investigación”, señaló Meylin Irola.

BROZA consiste en una solución para el tratamiento y aprovechamiento de recursos naturales en Marte, específicamente el regolito.

El regolito marciano es una capa de polvo, roca suelta y material no consolidado que cubre toda la superficie de Marte.

Se formó durante millones de años por impactos de meteoritos y erosión. Tiene un tono rojo por los óxidos de hierro y contiene elementos químicos reactivos como los percloratos, altamente tóxicos.

“La propuesta del equipo Fidélitas combina procesos químicos y biológicos por medio de una bacteria para poder tratar este regolito y disminuir la existencia de contaminantes que tiene el suelo marciano. Nos enfocamos en aprovechar lo que el Planeta Rojo tiene: como el agua, la atmósfera y el mismo regolito, y que pueda convertirse en una tierra sana y generar a futuro una posible tierra fértil para Marte”, detalló Irola.

El proyecto incluirá la presentación de un diseño de un biorreactor ante el jurado en España.

Preparación en la U

Marco Corrales Chacón, director de Ciencias Básicas en U Fidélitas y líder general del Reto Marte para Costa Rica, explicó que los muchachos están recibiendo una preparación intensiva con talleres y charlas impartidas por profesionales y docentes Fidélitas de diferentes áreas del conocimiento; esto para pulir sus habilidades como oradores y el diseño del proyecto BROZA a nivel técnico.

Los jóvenes se reúnen cada jueves, en sesiones de preparación intensiva, en los laboratorios del edificio de la Innovación de Universidad Fidélitas en San Pedro. Su líder general es Marco Corrales Chacón.

“Los chicos están recibiendo mentorías con Alejandro Gavarrete, quien participó en la Final Internacional del 2024 de Reto Marte, para que les transmita su experiencia. Además, nuestros docentes especialistas en economía, administración, ingenierías, biología y otros campos están brindando asesorías para el grupo”, detalló Corrales.

Adicionalmente, se organizan sesiones temáticas mediante un cronograma con Virtual Educa (organizador del evento) para dar seguimiento a la preparación de los costarricenses.

A nivel interno de U Fidélitas, el equipo de los 6 jóvenes recibe cada semana sesiones de capacitación integrales, tanto virtuales como presenciales, sobre storytelling, coaching para equipos de alto rendimiento, speech para hackatones, planteamiento de proyecto y temas del área financiera para que estructuren el modelo de ingresos e impacto.