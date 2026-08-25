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Un viaje por el “Pura Vida”: ciencia, creatividad, propósito y preguntas incómodas llegan a TEDxPuraVida

El encuentro se realizará este sábado 29 de agosto en el Auditorio Nacional. La programación reúne historias que van desde una investigación sobre el origen de la expresión “Pura Vida” hasta inteligencia neuromórfica para explorar el espacio y el valor de los hobbies.

Por Shirley Ugalde

Presentado por: TEDx PURA VIDA

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Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.