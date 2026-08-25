Un viaje por el “Pura Vida”: ciencia, creatividad, propósito y preguntas incómodas llegan a TEDxPuraVida

¿Qué significa realmente decir “Pura Vida”?

Para cualquier costarricense, la respuesta parece obvia. Pero Daniel Lorenzo siguió durante varios años un hilo de investigación que lo llevó a cuestionar la historia que se ha contado sobre el origen de esta expresión.

Una de las versiones más conocidas la vincula con la película mexicana Pura Vida, protagonizada por Antonio Espino “Clavillazo” y estrenada en Costa Rica en 1956. Sin embargo, sus hallazgos apuntan en otra dirección: 1970.

A partir de documentos y datos que fue recopilando, Lorenzo reconstruyó una historia diferente sobre una de las expresiones que más identifican a Costa Rica.

La contará este sábado 29 de agosto en el escenario de TEDxPuraVida.

Su charla, titulada “El verdadero origen”, será parte del primer bloque del encuentro, llamado Pertenencia. Y no es casualidad que esté allí. La programación de este año parte precisamente de esa pregunta: qué cosas nos definen, qué compartimos y qué hemos dado por ciertas sin detenernos a cuestionarlas.

A partir de las 11 a. m., el público escuchará también a Tatiana Peralta, con Reimaginando el progreso; a Gloriana Rodríguez, con Aquello que compartimos; a Marjorie Alvarado, con La condena del silencio; a Tania Molina, con Solo 13 años, y a Sebas Guillem, con Vamos otra vez.

Después vendrá el almuerzo y, a partir de las 2 p. m., el tono cambiará.

Cuando la ciencia parece ciencia ficción

El segundo bloque se llama Asombro y reúne algunas de las propuestas que probablemente obliguen al público a mirar hacia territorios poco conocidos.

Una de ellas es “Neuronas espaciales”, de Roxy Williams, ingeniera en computación costarricense que trabaja en la industria espacial como parte del equipo de Ingeniería de Sistemas de Star Catcher Industries, una empresa que desarrolla una red de energía en el espacio. Además, investiga sobre el perfil de los astronautas y es fundadora de Pantera Space, una organización que busca acercar la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM) a jóvenes de zonas vulnerables de Costa Rica.

Su propuesta parte de una pregunta que parece salida de una película de ciencia ficción: ¿qué pasaría si las naves espaciales pudieran pensar como los humanos? Cuando una misión se encuentra a millones de kilómetros de la Tierra, una instrucción puede tardar varios minutos en llegar. Esperar una respuesta desde nuestro planeta no siempre es una opción.

Williams explora la posibilidad de llevar inteligencia neuromórfica a las naves espaciales: sistemas capaces de procesar información, aprender y reaccionar de manera autónoma. Más que imaginar un futuro lejano, su charla propone pensar en cómo la tecnología que se desarrolla hoy podría transformar la manera en que exploramos el espacio.

Su propia historia también atraviesa esa mirada hacia el futuro. Haber construido su trayectoria desde Costa Rica y Latinoamérica le ha mostrado que el talento científico puede surgir desde cualquier lugar y que abrir nuevos caminos implica, también, abrirlos para quienes vienen detrás.

“No importa de dónde vengamos; lo que importa es dónde queremos llegar”, dice Williams. Una frase que resume no solo el espíritu de su charla, sino también una convicción que lleva consigo a cada espacio que ocupa: que ser la primera también puede significar asegurarse de no ser la última.

En ese mismo bloque estarán Walter Flores, con Ahora sin partituras; Andrés Mora, con Una nueva era; Sindy Chaves, con Innovación invisible; Esteban Carranza, con Pensemos lo impensable, y Majo Durán, con Conversación celular.

Son temas muy distintos, pero comparten una característica: parten de algo que conocemos para llevarlo hacia un lugar que quizá no habíamos imaginado.

El valor de hacer algo que nos gusta

A las 4:30 p. m. llegará Inspiración, un bloque conducido por Alejandra Anchía y Luis Mastroeni.

Allí estará Marco Alpízar con una charla que, a primera vista, parece mucho más sencilla que hablar de naves espaciales o de nuevas tecnologías: tener hobbies.

Alpízar quiere cuestionar precisamente la manera en que solemos mirar esas actividades.

Comunicador, productor audiovisual y mago, trabaja en una multinacional y, al mismo tiempo, mantiene emprendimientos relacionados con la comunicación, las barajas inspiradas en Costa Rica y los espectáculos de magia.

Su charla, Cuando el propósito es disfrutar, parte de una inquietud personal: ¿y si aquello que hacemos sin perseguir una meta profesional tiene un peso mucho mayor del que le damos?

Para Alpízar, un hobby permite explorar, aprender, crear y crecer sin la presión de tener que convertir cada actividad en una fuente de ingresos o en una línea más del currículum.

En una época en la que hasta el tiempo libre parece tener que ser productivo, la idea resulta casi revolucionaria.

Y al final, la determinación

El último bloque comenzará a las 6:15 p. m. y lleva por nombre Determinación.

Allí estarán Bruce Callow, con Renacimiento creativo; Irene Rosich, con La pregunta equivocada; Daniel Abad Casanova, con La música de la vida; Daniel Ortiz y Allan Calderón, con Precio país; Alanna y Emma Music, con Chicas cambiando el mundo, y María L. Ávila-Agüero, con Y sin embargo, tenía razón.

Antes de cerrar la jornada habrá un cóctel de networking previsto para las 7 p. m.

TEDx Pura Vida (TEDx Pura Vida/Cortesía)

Y ese componente de encuentro entre personas es importante para Roberto Sasso, organizador y curador de TEDxPuraVida desde 2010.

“Lo que sucede fuera del escenario es tan importante como lo que sucede en él”, dice.

Por eso, la experiencia de este año no se limita a sentarse a escuchar conferencias. Habrá espacios de networking y wellness, además de dinámicas que buscan que los asistentes conversen entre sí.

La idea ya había sido probada en los TEDx After Hours: reuniones de unas 50 personas en las que se conversa en grupos pequeños, se cambian las preguntas cada 20 minutos y las mesas cada 40. El objetivo es sencillo: conocer gente y tener conversaciones que difícilmente ocurrirían mientras se mira una charla en internet.

“Los que nos siguen por internet son muy importantes para nosotros, pero se pierden todo lo que pasa afuera del escenario”, explica Sasso.

Sasso cuenta que este año quisieron poner sobre la mesa preguntas relacionadas con seguridad, economía, educación, tecnología, ciencia, muerte e incluso abuso sexual infantil.

No necesariamente buscan respuestas definitivas. Lo que buscan, dice, son ideas capaces de hacer pensar, inspirar o emocionar.

Y hay otra condición: que sean entretenidas.

Roberto Sasso organizador de TEDx Pura Vida

“En TEDx, las charlas no solo deben ser interesantes, también deben ser entretenidas”, Roberto Sasso, organizador y curador de TEDxPuraVida desde 2010.

Esa combinación ayuda a entender la lógica de los cuatro bloques. Pertenencia mira hacia aquello que somos y compartimos; Asombro abre la puerta a lo desconocido; Inspiración busca mover al público desde experiencias e ideas que pueden transformar la vida cotidiana; y Determinación cierra con historias sobre creatividad, propósito, cambio y acción.

Para Sasso, el interés que ha mantenido TEDxPuraVida durante estos años también dice algo de Costa Rica.

“A mí me dice que los costarricenses amamos el conocimiento”, afirma.

En su opinión, esa necesidad es cada vez mayor en un mundo donde la velocidad del cambio no hace más que aumentar.

Esta edición tiene además una pequeña diferencia histórica: por primera vez TEDxPuraVida se realizará un sábado.

Sasso espera que quienes asistan se lleven algo más que una buena charla. Tal vez una idea que no conocían, una conversación inesperada o una pregunta que los acompañe después de salir del Auditorio Nacional.

Cuándo: sábado 29 de agosto, de 11 a. m. a 8 p. m. Dónde: Auditorio Nacional. Programación: cuatro bloques: Pertenencia, Asombro, Inspiración y Determinación. Además: espacios de wellness, networking, coffee breaks, almuerzo y cóctel.