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Grupo Purdy destaca su aporte al empleo y al desarrollo de Costa Rica en su Reporte de Sostenibilidad 2025

La contribución de la compañía se extiende a una cadena de valor que integra a fabricantes, proveedores y empresas nacionales, y que fortalece las economías locales de las comunidades donde opera.

Por Redacción Brandvoice

Presentado por: Grupo Purdy








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