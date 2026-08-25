Grupo Purdy destaca su aporte al empleo y al desarrollo de Costa Rica en su Reporte de Sostenibilidad 2025

Con más de 2.400 personas empleadas de forma directa en todo el país, Grupo Purdy presentó su Reporte de Sostenibilidad 2025, el decimotercero de su historia. El documento detalla el aporte de la compañía al empleo, la formación técnica y el desarrollo de las comunidades donde opera, además de los compromisos que orientarán su gestión hacia el 2030.

La empresa de origen costarricense, líder integral en soluciones de movilidad, continúa consolidando un modelo de negocio en el que la sostenibilidad atraviesa la estrategia, las operaciones y la toma de decisiones, con el propósito de impulsar una movilidad cada vez más segura, limpia y social.

“En Grupo Purdy comprendemos que la sostenibilidad no es un conjunto de iniciativas aisladas, sino una forma de gestionar el negocio. Por ello, cada decisión que tomamos busca generar un impacto positivo para nuestras personas colaboradoras y sus familiares, clientes, comunidades y el ambiente, porque estamos convencidos de que liderar la movilidad también implica contribuir al desarrollo de Costa Rica”, afirmó Ana María Sequeira, directora de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de Grupo Purdy.

GRUPO PURDY (GRUPO PURDY)

Aportes al país

Grupo Purdy suma casi 70 años de contribuir al desarrollo de Costa Rica mediante la generación de empleo, la inversión y soluciones de movilidad que crean valor para el país.

Solo en 2025 su planilla creció un 15,7%, al pasar de 1.910 a 2.210 personas colaboradoras: 300 nuevos puestos de trabajo en un año, distribuidos en San José, Alajuela, Guanacaste y Cartago. A ello se suman sus soluciones de movilidad Te Llevo —para el traslado de personas— y Yo Voy —para el traslado de paquetes—, que generan 101 empleos directos y 381 indirectos.

En materia fiscal, Grupo Purdy cumple íntegramente con sus obligaciones tributarias conforme al marco legal vigente. Como muestra de su aporte, el Ministerio de Hacienda lo reconoce dentro de la categoría de Gran Contribuyente Nacional, reservada a las empresas con mayor contribución tributaria al país.

“Nuestro aporte al país va más allá de las 12 marcas que distribuimos o de los productos y servicios que ofrecemos: se refleja en las oportunidades de empleo que generamos, en los encadenamientos que construimos con empresas nacionales y en las soluciones que permiten que más personas puedan movilizarse y desarrollar sus actividades”, indicó Sequeira.

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Resultados por ejes

Las iniciativas de Movilidad Segura alcanzaron a más de dos millones de personas durante 2025. Entre ellas destacan programas de educación dirigidos a estudiantes, como Movámonos Seguros, en alianza con la Cruz Roja Costarricense, y Camino Seguro a la Escuela, desarrollado junto con el Ministerio de Educación Pública (MEP); además del lanzamiento del segundo Estudio de Movilidad Segura y la apertura de la Academia de Manejo.

Como parte de estos esfuerzos, se impulsó la campaña “Gracias por dar las gracias en carretera”, dirigida a la sociedad civil, para promover la cortesía, el respeto y los gestos de agradecimiento entre conductores como una forma de contribuir a una convivencia vial más segura.

En el eje de Movilidad Limpia, Grupo Purdy continúa avanzando hacia una operación de menor impacto ambiental. La compañía mantiene de forma consecutiva, desde 2012, la certificación Carbono Neutral y, desde 2020, la certificación Carbono Neutral Plus, reflejo de su compromiso con la gestión y reducción de emisiones. Durante 2025, mediante procesos de reciclaje y compostaje, valorizó cerca del 91% de los residuos generados, reduciendo a solo un 9% los residuos enviados a relleno sanitario. Asimismo, continuó ampliando su portafolio de vehículos híbridos, eléctricos y plug-in, fortaleciendo la oferta de soluciones de movilidad de bajas emisiones.

En Movilidad Social sobresale Purdy Cole, el programa que convierte espacios internos de la empresa en aulas para que las personas colaboradoras y sus familias completen el tercer ciclo y el bachillerato. Desde su apertura en 2013 ha entregado 163 títulos académicos: 42 de tercer ciclo y 121 de bachillerato. A ello se suman 31 becas otorgadas en 2025 para estudios universitarios, especialidades y certificaciones técnicas de personas colaboradoras y sus hijos.

Asimismo, la organización reforzó sus programas de bienestar con una visión que va más allá del colaborador y considera también a su entorno familiar, ampliando el alcance de sus iniciativas hacia un núcleo que representa a más de 7.500 integrantes de los hogares de su Gente Purdy.

La empresa también donó 1.824 repuestos a 16 colegios técnicos que imparten formación en mecánica automotriz, una inversión de más de medio millón de dólares. Asimismo, promovió el acceso a la detección temprana del cáncer de mama con la realización de 5.596 mamografías, a través de los programas Ya Es Hora y Ford Warriors in Pink®.

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Compromisos al 2030

Como parte de esta visión de largo plazo, la organización presentó sus compromisos de sostenibilidad al 2030, entre los que destacan sensibilizar al 100% de sus nuevos clientes en movilidad segura, reducir en un 30% las emisiones promedio de CO₂e por unidad vendida y continuar fortaleciendo una organización más inclusiva, accesible y centrada en el bienestar de las personas.

“Con este reporte, Grupo Purdy reafirma que la sostenibilidad no constituye un esfuerzo aislado, sino un eje transversal que orienta su evolución como organización y su compromiso de seguir transformando la movilidad en beneficio de Costa Rica”, concluyó Sequeira.

Conozca el reporte completo en: bit.ly/4qh1yX3