Philips celebra su 11° aniversario en Costa Rica y consolida su crecimiento como líder en industria médica

La compañía reafirma la confianza en el talento costarricense y en su plataforma de manufactura local, desde donde produce millones de dispositivos médicos que impactan sistemas de salud dentro y fuera del país.

