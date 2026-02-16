Philips celebra su 11° aniversario en Costa Rica y consolida su crecimiento como líder en industria médica

Philips celebra 11 años de operación en el país, un recorrido que evidencia la solidez de su modelo operativo, su compromiso con la generación de empleo de calidad y su aporte al bienestar de millones de personas alrededor del mundo. Guiados por su propósito de mejorar la vida de las personas a través de innovación significativa, este aniversario refleja cómo se contribuye a acercar una mejor atención a más personas.

En más de una década de presencia en Costa Rica, se ha consolidado como un motor de desarrollo económico y social, al generar empleos directos e indirectos que sustentan a miles de familias en el país. Fortaleciendo capacidades locales, impulsando talento y promoviendo soluciones que contribuyen a sistemas de salud más eficientes, resilientes y sostenibles, la operación se ha distinguido por sus sólidas capacidades en innovación, automatización y esterilización. Al integrar tecnología, conocimiento y colaboración, se genera un impacto positivo en pacientes, profesionales de la salud y comunidades, en línea con el compromiso de Philips con la sostenibilidad y la creación de valor responsable a largo plazo.

Mario Barquero, gerente de planta de Philips en Costa Rica.

“Cumplir 11 años de operación en Costa Rica refleja la confianza que la compañía ha depositado en el país y en su talento humano. Hemos construido una operación sólida, con procesos de clase mundial y una visión clara de crecimiento sostenido”, señaló Mario Barquero, gerente de planta de Philips en Costa Rica.

Una operación en constante evolución y crecimiento

A lo largo de estos 11 años, la empresa se ha consolidado como la sede de manufactura de dispositivos médicos más grande de Philips a nivel global y como un centro de excelencia operacional. Desde la facilidad ubicada en Alajuela, la operación integra tres unidades de negocio estratégicas orientadas a dispositivos para procedimientos cardiovasculares, soluciones para el tratamiento de la apnea del sueño y tecnologías de monitoreo hospitalario de pacientes.

La operación en Alajuela se posiciona como un eje clave de manufactura médica, con crecimiento sostenido en exportaciones, empleo especializado e innovación para mercados internacionales.

Solo en 2025, la operación en Costa Rica exportó más de 16 millones de dispositivos médicos, contribuyendo directamente a mejorar la salud y el bienestar de miles de pacientes en Costa Rica y distintos mercados internacionales.

El crecimiento también se refleja en su talento humano. Desde el inicio de operaciones en 2015 hasta hoy, la planilla ha crecido de forma exponencial, alcanzando más de 2.850 colaboradores en la actualidad, quienes han sido clave para el posicionamiento y la consolidación de la compañía en el país.

Cultura organizacional y marca empleadora

La cultura de trabajo de la compañía se distingue por la búsqueda constante de la excelencia, el respeto, el liderazgo con humildad y una mentalidad de mejora continua. Estos principios se traducen en acciones concretas que impactan positivamente a los colaboradores, los pacientes y el entorno, reforzando el propósito corporativo de cuidar a las personas y al planeta.

Como parte de su compromiso con el desarrollo del talento, prioriza el crecimiento interno: anualmente, cerca del 70% de las posiciones abiertas se cubren con talento interno, y solo el año anterior más de 150 colaboradores lograron ascensos dentro de la organización. Además, la compañía impulsa programas de rotación interna, capacitación técnica y desarrollo de habilidades técnicas y blandas, así como un programa de coaching que fortalece el liderazgo femenino, en una fuerza laboral donde las mujeres representan un 60% del total.

“Nuestra marca empleadora se construye todos los días desde la experiencia de nuestros colaboradores y sus familias a través de los diferentes programas de responsabilidad social y bienestar. Apostamos por el desarrollo interno, el liderazgo inclusivo y una cultura basada en la excelencia”, agregó Noelia Cascante, gerente de operaciones de Philips en Costa Rica.

De cara a los próximos años, Philips continuará fortaleciendo su propuesta como empleador, con una visión integral que va más allá del cumplimiento normativo, enfocándose en ofrecer una experiencia laboral de alto valor, bienestar integral y oportunidades de crecimiento profesional.

Oportunidades laborales

Las personas interesadas en formar parte de la empresa pueden conocer las vacantes disponibles y los procesos de reclutamiento en los siguientes enlaces:

Vacantes operativas: https://forms.office.com/e/scpN2PiKpi

Vacantes administrativas: https://www.careers.philips.com/latam/es/costa-rica