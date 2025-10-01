Parque Empresarial del Este acelera su transformación hacia un destino urbano integral

El Parque Empresarial del Este (PEDE), una empresa de Grupo Montecristo anuncia una nueva etapa de crecimiento con énfasis en innovación, sostenibilidad y bienestar. Con proyectos estratégicos que consolidan su visión de pasar de un centro de negocios a un distrito urbano integral de estilo de vida.

Como parte de este proceso, el parque adquirió un terreno de 3500 metros cuadrados, lo que permitirá la construcción de nuevos espacios corporativos y comerciales. El proceso de construcción de estos espacios inició en agosto de 2025 y se enmarca en un modelo integral, basado en el concepto LIVE + WORK + PLAY. Esta propuesta combina oficinas modernas y eficientes, comercio activo, residencias, zonas verdes y espacios de bienestar.

“Estos proyectos reafirman nuestro compromiso con la excelencia y la calidad de vida. La adquisición de este terreno y el desarrollo de nuevos espacios integrados confirman nuestra visión de convertirnos en un distrito de estilo de vida corporativo”, señaló Elisa Retana, gerente general de Parque Empresarial del Este.

La transformación de Parque Empresarial del Este busca construir una comunidad vibrante y conectada, además de traer beneficios directos para empresas, colaboradores y la comunidad. Al estar en una zona densamente poblada, permite a miles de profesionales acceder a empleos de calidad sin desplazamientos extensos, y gracias a la integración de oficinas, residencias y comercio en un mismo entorno, se crea un ecosistema completo que equilibra productividad, conveniencia y calidad de vida.

El Parque Empresarial del Este fue sede de la inauguración de la red 5G más avanzada de la región, impulsando la conectividad de alta velocidad para empresas que demandan competitividad global. Con esta expansión, el parque se proyecta como un referente regional en desarrollo urbano sostenible, innovación tecnológica y calidad de vida empresarial, elevando la propuesta de valor de Costa Rica como destino de inversión.

“Grupo Montecristo lidera esta transformación con una propuesta que responde a las nuevas demandas del mercado: espacios flexibles, conectados, sostenibles y centrados en las personas, posicionando al Parque Empresarial del Este como un líder en innovación urbana, desarrollo corporativo y calidad de vida”, añadió Retana.

Con esta nueva etapa, PEDE reafirma su compromiso de ser el espacio donde progreso, responsabilidad y calidad de vida se unen para potenciar el éxito de las empresas y el bienestar de las personas.