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Aproveche su FCL: tome nota de esta guía para cuidar y hasta invertir ese dinero

Este mes cerca de 59.000 personas podrán retirar su FCL. Para aprovechar mejor ese ingreso extraordinario, conversamos con expertos de Coopenae-Wink sobre cómo usarlo de la manera más inteligente

Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con apoyo de Coopenae-Wink — Este mes de abril cerca de 59.000 personas podrán retirar su Fondo de Capitalización Laboral (FCL) tras la finalización del último quinquenio.








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Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.