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Descubra cómo las aulas universitarias en Costa Rica impulsan el desarrollo de la IA responsable

La inteligencia artificial (IA) es una realidad que transforma la forma en que se aprende, se investiga y se enseña. Hoy, la conversación se centra en cómo integrarla de manera ética y formativa dentro del aula.

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Por Randall Chavarría Martínez

En el nuevo escenario digital, los docentes en las universidades cumplen un rol esencial.








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Inteligencia ArtificialU Fidélitas

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