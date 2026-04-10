Descubra cómo las aulas universitarias en Costa Rica impulsan el desarrollo de la IA responsable

En el nuevo escenario digital, los docentes en las universidades cumplen un rol esencial.

Las instituciones de educación superior y centros educativos no solo adoptan herramientas tecnológicas, también forman a las personas que las usarán con criterio.

En U Fidélitas los estudiantes aprenden haciendo bajo la Metodología STEM y ahora con mayor énfasis aplican la IA en sus tareas como herramienta útil.

Por eso, Universidad Fidélitas impulsa una IA responsable en los procesos de aprendizaje. Esto significa acompañar a los estudiantes con orientación, pensamiento crítico y valores.

Wilberth Molina, decano de la Facultad de Ciencias de la Computación de U Fidélitas, explica cómo los profesores universitarios potencian la evolución de la IA y el papel responsable que el profesional de la enseñanza debe cumplir ante sus estudiantes.

Conocimiento base

“La inteligencia artificial no surgió de repente. Sus fundamentos matemáticos, lógicos y computacionales vienen construyéndose desde hace muchas décadas. Lo que ha cambiado de forma radical en los últimos años es la capacidad de cómputo, la disponibilidad de datos y la posibilidad de ejecutar modelos mucho más complejos en tiempos viables”, explicó Molina.

El decano señaló que, desde mediados del siglo XX, ya existían bases conceptuales importantes para el desarrollo de sistemas inteligentes. Sin embargo, durante mucho tiempo la infraestructura tecnológica disponible limitó el crecimiento real de estas herramientas y su adopción a gran escala.

Buena parte de ese conocimiento se fortaleció en universidades, laboratorios y centros de investigación alrededor del mundo. Desde allí se consolidaron comunidades académicas que investigaron, validaron resultados y trazaron rutas de avance para la inteligencia artificial.

“Las universidades han tenido un papel clave porque no solo generaron conocimiento, sino que también formaron investigadores, promovieron redes de colaboración y facilitaron espacios para contrastar avances científicos. Hoy seguimos viendo aportes importantes desde múltiples regiones del mundo, incluyendo Asia, Europa, Norteamérica y cada vez más América Latina”, puntualizó el decano de U Fidélitas.

La academia como guía: tecnología con propósito

Uno de los aportes más importantes de los profesores investigadores es que no solo enseñan a “usar IA” únicamente como una herramienta práctica, sino como un recurso que debe comprenderse desde varias dimensiones:

Impacto social y educativo.

Riesgos éticos como sesgos, privacidad, plagio y la desinformación.

Limitaciones de la IA en la generación de contenido y en la confiabilidad de sus resultados.

Uso transparente y responsable en tareas académicas y profesionales.

Integrar la IA en la educación no consiste en reemplazar el aprendizaje, sino en potenciarlo. Para lograrlo, es indispensable construir una cultura de uso consciente, informado y alineado con los objetivos formativos.

En la Universidad Fidélitas , este enfoque se impulsa de manera transversal en la experiencia educativa. Los docentes plantean casos de estudio, ejercicios aplicados y experiencias de simulación donde el estudiantado puede apoyarse en herramientas de IA, pero siempre bajo análisis, contraste y reflexión crítica.

Los estudiantes no solo obtienen resultados con ayuda de la tecnología; también los revisan, los cuestionan, los comparan con su propio razonamiento y analizan su alcance, pertinencia y nivel de precisión. Ese ejercicio forma parte de una experiencia de aprendizaje activa y coherente con la Metodología STEM promovida por la U.

El papel clave del docente en el uso ético de la IA

Si la inteligencia artificial llegó a las aulas, el docente se vuelve más relevante que nunca.

¿Por qué?

“La tecnología puede generar respuestas, sugerencias, imágenes, texto o código, pero no puede formar criterio, ni enseñar valores, ni interpretar el contexto con sensibilidad humana. Esa sigue siendo una tarea profundamente docente”, afirmó Molina.

Desde esta perspectiva, el profesor no actúa como un simple transmisor de contenido, sino como mediador del aprendizaje. Su función es orientar la incorporación de la IA en cada curso de manera estratégica, responsable y pedagógicamente pertinente.

“El docente debe ayudar al estudiante a comprender cuándo una respuesta de IA es útil, cuándo debe ser cuestionada y cómo validarla frente al análisis humano. Ahí es donde se desarrolla realmente el pensamiento crítico”, expresó el decano.

Además, la Facultad de Ciencias de la Computación impulsa materiales y recursos pedagógicos elaborados por su cuerpo docente, con el fin de enriquecer la experiencia de aprendizaje y ofrecer guías actualizadas para el uso académico de estas tecnologías.

Este acompañamiento permite que la IA no sea vista como un atajo, sino como una oportunidad para aprender mejor, profundizar más y desarrollar competencias profesionales con mayor solidez.

IA responsable: una oportunidad para formar mejores profesionales

La educación enfrenta una oportunidad histórica: enseñar a convivir con la inteligencia artificial desde la ética, la creatividad y la responsabilidad.

La IA es un aliado para la enseñanza que llegó para quedarse.

En ese camino, los docentes investigadores asumen un rol clave, con un enfoque claro: formar profesionales capaces de aprovechar la tecnología sin perder el criterio ni la humanidad.

Porque en el aula no solo se adquieren conocimientos. Se desarrolla juicio, integridad, pensamiento crítico y responsabilidad. Y esas competencias, incluso en la era de la IA, siguen siendo insustituibles.

Como la Mejor U en Inteligencia Artificial, la U Fidélitas impulsa el ingenio de su población estudiantil mediante el uso responsable y ético de esta tecnología, fortaleciendo su desarrollo intelectual y profesional siempre bajo la guía y supervisión docente.

Cuando el profesorado retroalimenta con intención pedagógica, la IA deja de ser solo una herramienta y se convierte en un verdadero aliado del aprendizaje.

En U Fidélitas, la mejora continua incluye la IA en su día a día.