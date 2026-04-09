Impulsá tu ingenio en la U

¿Cómo se crea la inteligencia artificial y cuál es su impacto en la vida diaria?

Aunque suele percibirse como una tecnología reciente, la inteligencia artificial se desarrolla desde hace más de siete décadas. Hoy, avances en datos, algoritmos y capacidad de cómputo explican cómo aprende y por qué impacta múltiples sectores

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Por Allison Solano Marchena  
UFIDÉLITAS
El uso de herramientas tecnológicas forma parte del entorno académico universitario y del desarrollo de competencias digitales en el aula.







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