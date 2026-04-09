¿Cómo se crea la inteligencia artificial y cuál es su impacto en la vida diaria?

El uso de herramientas tecnológicas forma parte del entorno académico universitario y del desarrollo de competencias digitales en el aula.

La inteligencia artificial (IA) se ha integrado rápidamente a la vida cotidiana, desde asistentes virtuales hasta sistemas capaces de generar textos, imágenes o recomendaciones en segundos. Sin embargo, detrás de estas aplicaciones existe un proceso complejo de desarrollo que combina décadas de investigación, avances tecnológicos y formación especializada.

Comprender cómo se crea permite dimensionar su verdadero alcance y el papel que cumple la educación superior en su evolución, un enfoque que la Universidad Fidélitas impulsa desde la Academia, al fortalecer la formación en tecnologías emergentes y pensamiento crítico.

La inteligencia artificial no es tan nueva como parece

La IA suele asociarse hoy con asistentes virtuales, generadores de texto o sistemas capaces de traducir idiomas. Sin embargo, su desarrollo comenzó mucho antes de que estas aplicaciones formaran parte de la vida cotidiana. Sus primeros avances se remontan desde 1956, cuando investigadores en computación comenzaron a explorar la posibilidad de que las máquinas replicaran funciones asociadas a la inteligencia humana como resolver problemas, clasificar información u optimizar decisiones, mediante modelos matemáticos y datos.

“El concepto de inteligencia artificial existe desde los años 50, pero no es lo mismo que conocemos hoy”, explica Wilberth Molina Pérez, decano de la Facultad de Ciencias de la Computación de la Universidad Fidélitas. Durante varias décadas, estas ideas se mantuvieron principalmente en entornos académicos y de investigación, debido a las limitaciones tecnológicas, especialmente en capacidad de almacenamiento, velocidad de procesamiento y acceso a grandes volúmenes de datos.

¿Qué es exactamente la inteligencia artificial?

Desde una perspectiva técnica, la inteligencia artificial es una rama de la computación orientada al diseño de sistemas capaces de ejecutar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como interpretar información, aprender a partir de ejemplos y producir resultados bajo criterios definidos.

Aunque se hable de “aprendizaje” o “decisiones”, la IA no piensa ni es consciente: analiza patrones y calcula probabilidades a partir de datos y reglas de entrenamiento.

“La IA busca crear sistemas que puedan procesar información, identificar patrones, inferir probabilidades y generar salidas, como predicciones, recomendaciones o texto, a partir de datos”, señala Molina.

Para lograrlo, estos sistemas se entrenan mediante modelos matemáticos que analizan grandes conjuntos de datos, identifican patrones recurrentes y ajustan su comportamiento con base en la información procesada, lo que les permite mejorar su desempeño con el tiempo.

La Universidad Fidélitas cuenta con laboratorios especializados que fortalecen el aprendizaje práctico de los estudiantes mediante la Metodología STEM.

El rol clave de los algoritmos

Uno de los elementos centrales en la creación de la inteligencia artificial son los algoritmos. Se trata de instrucciones organizadas que permiten a las computadoras procesar información, reconocer patrones y generar resultados a partir de los datos disponibles.

Durante muchos años, estos algoritmos tenían un alcance limitado y requerían grandes cantidades de tiempo y recursos computacionales. “Hace algunos años, ciertos procesos de reconocimiento podían tomar horas o incluso días, dependiendo del volumen de datos y del hardware disponible. Hoy, gracias a mejores algoritmos, bibliotecas especializadas y aceleradores como las GPU, muchos de estos procesos se ejecutan en minutos o incluso en tiempo real”, afirma el especialista.

Esta optimización permitió que la inteligencia artificial avanzara de forma acelerada y se integrara en aplicaciones de uso cada vez más amplio.

Las disciplinas que hacen posible la IA

El desarrollo de la inteligencia artificial no depende de una sola disciplina, sino de la integración de distintos campos del conocimiento. De acuerdo con Molina, su base está en la convergencia de varias áreas fundamentales.

“Las ciencias de la computación son esenciales, pero también intervienen la estadística y la matemática”, explica. Estas disciplinas permiten que los sistemas analicen datos, calculen probabilidades, reconozcan patrones complejos y aprendan a partir de ejemplos, reproduciendo ese aprendizaje en contextos nuevos y cada vez más variados. Este enfoque interdisciplinario es el que promueve la Metodología STEM , aplicada en la Universidad Fidélitas, donde los estudiantes trabajan de forma práctica integrando ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para comprender y desarrollar soluciones vinculadas a tecnologías como la inteligencia artificial.

Del reconocimiento de imágenes al lenguaje humano

Uno de los primeros ejercicios prácticos de la inteligencia artificial consistió en entrenar computadoras para reconocer imágenes simples. Para ello, se alimentaban los sistemas con miles de ejemplos etiquetados, permitiéndoles identificar características comunes y distinguirlas en imágenes nuevas.

Hoy, ese mismo principio se aplica a tareas considerablemente más complejas. “Actualmente se trabaja con texto, escritura y reconocimiento de voz, gracias a bancos de información previamente entrenados”, detalla Molina. Esto ha permitido el desarrollo de sistemas capaces de traducir idiomas, resumir textos, reconocer patrones del habla y generar respuestas de manera casi inmediata.

¿Por qué la inteligencia artificial es más accesible hoy?

La expansión de la inteligencia artificial responde principalmente a dos factores: el crecimiento exponencial del almacenamiento de datos y el aumento significativo en la potencia de las computadoras.

“En los años 80, tener 10 megabytes de almacenamiento era considerado mucho; hoy esa cantidad es insignificante”, ejemplifica el decano. Este cambio permitió entrenar modelos con miles e incluso millones de datos, haciendo que la inteligencia artificial deje de ser una tecnología confinada a laboratorios y se convierta en una herramienta presente en distintos ámbitos de la sociedad.

La inteligencia artificial ya no es una promesa futura, sino una competencia que define el perfil profesional del presente. Frente a este escenario, la educación superior tiene la responsabilidad de preparar personas capaces de comprender y utilizar esta tecnología con criterio, ética y responsabilidad.

En ese contexto, la Universidad Fidélitas se posiciona como la Mejor Universidad en Inteligencia Artificial del país, al integrar la IA como parte del proceso formativo y académico, siempre bajo la guía del profesorado y con un enfoque orientado al aprendizaje significativo. La tecnología se convierte así en un recurso que potencia el desarrollo intelectual, la creatividad y la toma de decisiones, sin sustituir el pensamiento crítico.

De esta manera, U Fidélitas forma profesionales preparados para responder a las exigencias del mercado laboral actual, donde la inteligencia artificial es una herramienta clave para la innovación, la productividad y la competitividad.