Pan-American School logra histórico resultado en el campeonato centroamericano de baloncesto

Pan-American School escribe una página memorable en la historia del deporte escolar al lograr el doblete en el Campeonato Centroamericano de Baloncesto en el torneo AASCA 2025, que reúne a instituciones educativas acreditadas a la Asociación de Escuelas Americanas de Centroamérica, en un torneo deportivo anual.

En esta edición participaron 12 instituciones distintas, con delegaciones provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Costa Rica, lo que elevó significativamente el nivel competitivo y el valor regional del campeonato.

El equipo femenino ganó el oro por segunda ocasión consecutiva. (Pan-American School)

“Este doble campeonato refleja la disciplina, la dedicación y el esfuerzo constante que definen al Pan-American School. Para nosotros, la excelencia significa la búsqueda de nuestro mejor esfuerzo personal, y nuestros atletas lo han demostrado con orgullo”, Alan Wrafter, Director de Pan-American School.

Por primera vez, tanto el equipo femenino como el masculino de la institución se consagran campeones al mismo tiempo, un logro histórico. Sobre todo, tomando en cuenta que el equipo femenino se consolidó como bicampeón, luego de haber conquistado el título el año pasado en la final disputada en casa del Decroly Americano, y de repetir el oro en esta edición.

Para el equipo masculino también significa una gran victoria, que pasó de perder todos sus encuentros en el 2022 y 2023, a perder el pase a las semifinales por solo una canasta el año pasado, hasta ganar todos los partidos y campeonar este año en suelo nacional.

“Nos llena de orgullo que los equipos visitantes, entrenadores y familias felicitaron a nuestra comunidad por su calidez y hospitalidad. La bienvenida que recibieron refleja lo mejor de la cultura costarricense: amabilidad, respeto y un genuino sentido de cuidado hacia los demás. Ese espíritu de solidaridad y humanidad es, sin duda, lo que verdaderamente define al Pan-American School”, Alan Wrafter, Director de Pan-American School.

El Director cerró mencionando que la temporada 2025 se destacó como un hito histórico para los Jaguars de Pan-American School, con el doble campeonato centroamericano de baloncesto, la participación internacional de un capitán Sub-17 en Catar, los triunfos de entrenadoras de voleibol en torneos centroamericanos y avances significativos en todos los programas deportivos de la institución. A lo que se le suman nuevas instalaciones deportivas innovadoras y sostenibles que están transformando el campus.

Para más información puede visitar: https://panam.ed.cr/news/1191