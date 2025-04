¡Nacida para conquistar! La primera pickup de Chery, HIMLA, inicia su travesía por América Central y del Sur

El 23 de abril, Chery presentó con gran impacto su nueva línea de pickups, HIMLA, en el Salón Internacional del Automóvil de Shanghái 2025, marcando un paso clave en su estrategia de expansión en el mercado automotriz global. Esta serie, concebida bajo una filosofía de globalización, se enfocará inicialmente en el mercado de América Central y del Sur y se espera que llegue a Costa Rica muy pronto.

Con el lema de producto “Master The Terrain” o en español, Dominar el Terreno, el HIMLA ofrece una gama de motorizaciones de combustible/diésel/energía nueva que se adapta con precisión a escenarios de trabajo intensivo como la agricultura, la minería y la construcción. Al mismo tiempo, responde a las necesidades multifuncionales de uso familiar diario y es un vehículo adaptable a la ciudad. Con casi 30 años de experiencia tecnológica, Chery redefine la fiabilidad y la versatilidad de los productos pickup.

En el mercado de América Central y del Sur, los usuarios de la pickup HIMLA presentan una diversidad de necesidades, aunque su atención se centra principalmente en tres aspectos clave: fiabilidad, relación calidad-precio y adaptabilidad a múltiples escenarios. A nivel general, los usuarios de pickups en toda América Central y del Sur buscan esencialmente un equilibrio perfecto: mantener la durabilidad característica de las pickups estadounidenses sin renunciar a la practicidad y eficiencia económica. En condiciones extremas locales, como temperaturas elevadas y terrenos montañosos, la estabilidad del sistema de propulsión, la resistencia del chasis y la fiabilidad de los componentes clave son factores determinantes para la competitividad del producto en el mercado. Este panorama de demandas diversificadas ofrece al HIMLA un escenario perfecto para demostrar las ventajas de su producto.

En comparación con otros modelos de su categoría, HIMLA se adapta con mayor precisión a las necesidades de los usuarios locales gracias a sus ventajas integrales en todos los aspectos del producto. En cuanto al diseño exterior, HIMLA combina una línea de estilo robusta con acabados interiores refinados, maximizando su atractivo visual. En términos de funcionalidad, no solo cuenta con un espacio de almacenamiento extremadamente amplio y práctico, sino que también incorpora el diseño de carrocería ultra resistente desarrollada por Chery, garantizando una protección de seguridad de alta resistencia. Su rendimiento en cuanto a potencia es especialmente destacado, al aprovechar la ventaja tecnológica de la marca Chery en el ámbito de la potencia, lo que le otorga una clara ventaja competitiva en terrenos complejos como montañas y valles en el mercado nacional.

Siguiendo la filosofía de marca de Chery, HIMLA también sobresale en términos de tecnología y seguridad. El modelo viene de serie con acceso sin llave y arranque con un solo botón. Su sistema de suspensión, ajustado profesionalmente, junto con los airbags, eleva tanto la comodidad de conducción como la seguridad activa y pasiva a un nuevo nivel. La pantalla central flotante en alta definición, junto con el sistema de asistencia inteligente, satisface la demanda de los usuarios por una experiencia avanzada de interacción hombre-máquina.

Pero la propuesta de HIMLA va más allá de lo técnico; también busca redefinir lo que significa vivir y viajar en una pickup. Cumpliendo con la filosofía de diseño de Chery, HIMLA se dedica a ir más allá de las funciones tradicionales de las pickups como simples herramientas. Aprovechando el potente ecosistema de la marca Chery, HIMLA no solo demuestra un rendimiento confiable de nivel militar en terrenos complejos, sino que también transforma su cabina en un espacio de vida móvil gracias a sus configuraciones inteligentes. Desde el control en todo tipo de terrenos hasta la conectividad inteligente, desde la protección de seguridad hasta la experiencia de confort, HIMLA está redefiniendo los límites de valor de las pickups, convirtiendo cada viaje en una extensión de una vida de calidad. Este es un claro ejemplo de la práctica de Chery en la creación de servicios ecológicos basados en escenarios, y la mejor interpretación de su compromiso de ofrecer a los usuarios una experiencia de viaje excelente.

Se espera que HIMLA llegue al mercado de América Central y del Sur en el 2025, lo que representa el mayor homenaje de Chery tras 19 años de esfuerzo en el mercado latinoamericano. Siguiendo la filosofía global de Chery “In somewhere, for somewhere”, tanto HIMLA como la familia TIGGO, que ya está firmemente establecida en América Latina desde hace años, continuarán impulsados por las necesidades de los usuarios, mejorando y actualizando constantemente según los comentarios locales, con el objetivo de ofrecer una experiencia de conducción aún mejor para los usuarios de la región.

