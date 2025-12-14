BRANDVOICE
contenido patrocinado

“Muchas historias, una Navidad”: el cielo de San José se encendió con el show de drones del BAC

Durante 15 minutos, 1.000 drones narraron en el cielo de San José una historia de unión, tecnología y Navidad en el Festival de la Luz 2025.

Por Alejandro Monge

Presentado por: BAC








Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.