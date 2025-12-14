Una verdadera fiesta fue la que se vivió este 14 de diciembre en el Festival de la Luz 2025, donde el show de drones del BAC volvió a convertirse en uno de los momentos más esperados y aplaudidos por los miles de asistentes que se reunieron en La Sabana.

El BAC presentó por segundo año consecutivo un espectáculo de drones en el Festival de la Luz. En esta edición, el show contó con 1.000 drones de alta tecnología, más del doble de los 400 utilizados el año anterior, lo que permitió un despliegue visual de mayor escala durante 15 minutos bajo el concepto “Muchas historias, una Navidad”.

“Muchas historias, una Navidad”: el cielo de San José se encendió con el show de drones del BAC

Las figuras se sucedieron en perfecta sincronía y coordinación, provocando asombro y constantes aplausos del público. Para BAC, este tipo de iniciativas forman parte de su compromiso de acompañar a las personas en los momentos más significativos del país.

Más de 1.000 drones dieron forma a un espectáculo visual que convirtió el cielo de San José en su lienzo durante el Festival de la Luz. (Mayela Lopez/Mayela López)

“Para nosotros, estar presentes en el Festival de la Luz es una forma de demostrar que creemos en estas épocas y que queremos acompañar a las familias costarricenses en los momentos que realmente importan. Buscamos iluminar los corazones de todas las personas que viven esta experiencia, tanto aquí en La Sabana como a través de la televisión”, señaló José Alexis Jiménez, Gerente de Mercadeo de BAC.

El espectáculo inició con la figura de un libro que se abría en el cielo con el logo del BAC, dando paso a una secuencia de imágenes navideñas que incluyeron árboles de Navidad, Santa Claus en su trineo, escenas familiares y un pasaje del nacimiento de Jesús, recordando el verdadero significado de estas fechas: la unión y el amor entre los seres queridos.

El show emocionó a todos y cerró con el "Pura Vida" en lo alto y la forma geográfica de Costa Rica. (Mayela Lopez/Mayela López)

Una de las figuras públicas que vivió con especial emoción el show fue la surfista costarricense Brisa Hennessy, atleta BAC, quien observó el espectáculo desde la tarima.

“Siento el amor de las personas. Creo que es un tiempo mágico para disfrutar y estoy muy emocionada por ver el show de drones. Todo es una sorpresa”, expresó la atleta olímpica.

La atleta olímpica costarricense, Brisa Hennessy, estaba muy emocionada por presenciar el show de drones de BAC. (Marco Acuña/CORTESÍA)

Detrás de los 15 minutos de espectáculo hubo meses de trabajo, planificación y coordinación de equipos locales e internacionales, un esfuerzo que, según Jiménez, marca un precedente en la región.

“Lo que vimos en el cielo es el resultado de muchos meses de trabajo creativo y logístico. Participaron creativos, sonidistas, diseñadores y productores de Costa Rica, en alianza con una empresa mexicana que comparte nuestro estándar de excelencia, para ofrecer un show que no se ha visto antes en Centroamérica”, explicó el gerente de Mercadeo.

Al cierre del espectáculo aéreo, una ovación generalizada confirmó el impacto del show entre los asistentes. Sin embargo, la participación del BAC en el Festival de la Luz fue más allá del cielo.

Festival de la Luz 2025 El BAC también tuvo presencia en el desfile con un pasacalles que combinó artistas, luces y coordinadas coreografías que encantaron al público. (Mayela Lopez/Mayela López)

La entidad financiera también formó parte de la tradicional pasarela con un pasacalles lleno de bailarines, coreografías coordinadas y vestuarios coloridos, que contagiaron de energía y alegría a todo el público. A esto se sumaron tarimas artísticas, espacios familiares y un mercadito con emprendedores nacionales, reafirmando la presencia integral del BAC en una de las celebraciones más emblemáticas del país.