Mezcales Casa Armando lanza torneo de coctelería en Costa Rica y ya tiene su primer ganador

Mezcales Casa Armando y Habla Bebidas, distribuidor en el país, se enorgullecen en anunciar al ganador en Costa Rica de la primera edición del Mezcal Lab 2025, una competencia de coctelería diseñada para honrar la rica herencia del mezcal de sus tres marcas, Señorío, Zignum y Recuerdo.

(RandallRodriguezPicado/Cortesía)

Me honra anunciar a Mauricio Fair, el talentoso mixólogo del restaurante Zonna Gastro, como el ganador de esta primera edición, quien conquistó al jurado con el cóctel “El agricultor”, una inspiración a base de Mezcal Recuerdo Joven, limón, agua de pepino gasificada y un innovador jarabe de remolachas ticas”, comentó Cristina Casado, directora comercial internacional de Mezcales Casa Armando.

Como iniciativa internacional Mezcales Casa Armando y Mezcal Lab buscan animar a los mixólogos a experimentar nuevas formas de consumo a través del mezcal, por lo que en esta primera edición en el país se invitó a los principales mixólogos de bares, hoteles y restaurantes para que crear un cóctel a base de mezcal, donde expusieran toda su creatividad.

“El Mezcal Lab es un concurso que fomenta la creatividad y la innovación entre los mixólogos, quienes, con recetas innovadoras a base de mezcal, le muestran a los costarricenses las mil y una formas de consumir el mezcal de una forma innovadora y deliciosa”, manifestó Casado.

Con sello del mezcal

En el concurso los participantes tenían como condición utilizar el mezcal como ingrediente principal y otros insumos locales con ingredientes de proximidad, que resaltaran la en el cóctel.

“Lo que buscábamos en el ganador era un cóctel de autor, con ingredientes locales, para destacar los sabores y la innovación de Costa Rica, y eso fue lo que precisamente vimos en el ganador. El cóctel El Agricultor, no solo nos impresionó, sino que demuestra que en Costa Rica tenemos profesionales extraordinarios en el campo de la mixología que le agregan valor a los restaurantes y bares”, comentó Casado.

Por su parte, el ganador afirmó que su creación fue inspirada en los trabajadores del campo costarricense, “agricultores que trabajan duro su tierra, asimismo en las tierras mexicanas”, dijo Mauricio, quien se llevó un premio de $500. Para todos los amantes del mezcal, el cóctel ganador podrá ser disfrutado en el Restaurante Zonna Gastro, a partir de esta semana y por tiempo limitado.

Delicioso mezcal

Mezcales Casa Armando es la casa mezcalera más premiada del mundo con más de 173 premios a la calidad en los concursos más importantes de la industria de bebidas alcohólicas como Londres, San Francisco, Chicago, Tokyo, incluyendo “Mejor destilado de Agave del mundo Londres 2022”, compitiendo en esta disciplina contra todos los tequilas y los mezcales más finos.

Es por todo lo anterior que el Mezcal Lab de Mezcales Casa Armando es una competencia internacional que se lleva a cabo en varios países de Centroamérica, Europa y Asia; y tiene como objetivo dar a conocer esta bebida milenaria y enseñar a los paladares muchas formas de consumirlo a través de la coctelería.

El mezcal se disfruta tanto en pequeños sorbos, servido con naranja y sal de gusano en el tradicional vaso veladora, como en un sinnúmero de deliciosos cocteles.

Mezcales Casa Armando ofrece en Costa Rica tres de sus mejores líneas:

Línea Zignum Mezcal Premium: Zignum significa “punta de lanza”. Este es el mezcal más suave, sedoso y fácil de tomar. No es ahumado y tiene referencias desde Joven a Zignum Añejo, con dos años en barrica nueva de roble blanco francés. Su portafolio termina con un Mezcal super premium cristalino, tan de moda hoy entre los conocedores.

Línea Señorío Mezcal Ultra premium : El Señor de los Mezcales es la armonía perfecta de la doble destilación de distintas intensidades y perfiles de sabor-aroma, logrando así un extraordinario ahumado suave, el balance perfecto entre las notas suaves de humo y el sabor del agave espadín.

: El Señor de los Mezcales es la armonía perfecta de la doble destilación de distintas intensidades y perfiles de sabor-aroma, logrando así un extraordinario ahumado suave, el balance perfecto entre las notas suaves de humo y el sabor del agave espadín. Línea el Recuerdo Mezcal Tradicional: es el mezcal más auténtico, memorable y tradicional con el ahumado característico del mezcal y notas cítricas para un sabor extraordinario.

Líderes en sostenibilidad

En Mezcales Casa Armando, son líderes en sustentabilidad y sostenibilidad. La empresa tiene registrado “El Método Verde”, donde se usan prácticas de economía circular para respetar el medio ambiente. El objetivo es preservar el medio ambiente de la región, así como la tradición del Mezcal por décadas futuras.

Campo: En los invernaderos, siembran semillas de agave asegurando la salud de la planta. Además, distribuyen semillas entre los agricultores del pueblo para que tengan sus propios sembradíos, y cuando los magueyes están listos para ser cosechados la empresa les compran la producción.

En los invernaderos, siembran semillas de agave asegurando la salud de la planta. Además, distribuyen semillas entre los agricultores del pueblo para que tengan sus propios sembradíos, y cuando los magueyes están listos para ser cosechados la empresa les compran la producción. Cocción: Los hornos son de piedra y usan madera certificada en el proceso.

Los hornos son de piedra y usan madera certificada en el proceso. Molienda: Libre de maltrato animal pues no utilizan animales (como caballos o burros) para las moliendas. Usan rasgadoras.

Libre de maltrato animal pues no utilizan animales (como caballos o burros) para las moliendas. Usan rasgadoras. Destilación: Doble destilación en tanques de acero inoxidable le da al alcohol una pureza extraordinaria.

La destilería cuenta con su propia planta de tratamiento de aguas residuales, recolecta el agua de lluvia y usa paneles solares para sus necesidades energéticas. Además, cuentan con certificación Kosher.

Mezcales Casa Armando nació hace casi 20 años en Oaxaca y ha tenido una rápida expansión internacional con presencia en más de 70 países en las Américas, USA, Canadá, Europa, y Asia.