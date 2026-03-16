Metrocom lidera el mercado de internet fijo en Costa Rica tras obtener los tres galardones de Ookla

La firma estadounidense Ookla, referente global en inteligencia de redes y conectividad, publicó este 16 de marzo su informe oficial sobre el estado de los servicios de internet fijo en Costa Rica. Los resultados confirman un hito para el sector de telecomunicaciones: la empresa Metrocom se ganó los tres premios principales del año, consolidando su liderazgo en calidad y rendimiento.

Un desempeño histórico en el país

El reconocimiento de Ookla para el periodo 2025 destaca a Metrocom en tres categorías críticas para la competitividad digital:

Red fija más rápida de Costa Rica. Mejor experiencia en videojuegos (Gaming). Mejor red fija.

A nivel regional, la operadora local alcanzó una posición de privilegio al ser calificada como la segunda mejor red fija de toda Latinoamérica, un logro que eleva el estándar de la infraestructura digital costarricense frente a grandes competidores del continente.

METROCOM (METROCOM/METROCOM)

Respaldo técnico y metodología

La distinción como “Mejor Red Fija” surge de un análisis masivo de datos recopilados durante un periodo de seis meses. Metrocom alcanzó un índice de conectividad (Speedtest Connectivity Score) de 81.01, superando por un margen estadístico significativo a sus competidores más cercanos, quienes registraron puntajes de 77.29 y 76.86.

Indicadores clave de rendimiento:

Velocidad de descarga: La compañía superó en un 60% la velocidad media de bajada del segundo lugar en el ranking.

La compañía superó en un del segundo lugar en el ranking. Latencia y Estabilidad: Registró una latencia media de 61.25ms , superando los 84.73ms de la competencia, factor determinante para la fluidez en la navegación y el uso de aplicaciones en tiempo real.

Registró una latencia media de , superando los 84.73ms de la competencia, factor determinante para la fluidez en la navegación y el uso de aplicaciones en tiempo real. Experiencia de navegación: En las categorías de carga de video (video streaming) y navegación web (web browsing), Metrocom mantuvo el primer lugar con tiempos de respuesta menores a 2 segundos y 1.29 segundos respectivamente.

“Estos galardones son científicamente concluyentes y ratifican nuestro compromiso con la excelencia operativa. Nacimos con la convicción de brindar un servicio de primer mundo y seguiremos innovando para satisfacer las necesidades más exigentes del mercado”, manifestó José Mora, Gerente General de Metrocom.

Rigor en el análisis de datos

Para garantizar la transparencia de los resultados, Ookla aplica un proceso de auditoría de cuatro etapas: recopilación de datos, filtrado mediante protocolos anti-spoofing, normalización de muestras para evitar sesgos geográficos y la agregación final de resultados que representan fielmente la experiencia del consumidor final.

METROCOM (METROCOM/METROCOM)

Expansión tecnológica: 50GPON

Metrocom ha impulsado la modernización del mercado nacional mediante la implementación de tecnología 50GPONen su red de fibra óptica. Actualmente, es la primera operadora en ofrecer soluciones residenciales con velocidades de 2.500 y 5.000 Mbps.

En su oferta comercial actual, destacan planes 750Mbps por 29.995 solo internet y soluciones de servicios convergentes (internet y televisión) con 750 Mbps por ₡33.995 mensuales.

Para mayor información, los interesados pueden contactar a la operadora a través del WhatsApp 8643-1346o mediante la línea 1133.