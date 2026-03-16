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Metrocom lidera el mercado de internet fijo en Costa Rica tras obtener los tres galardones de Ookla

La operadora costarricense se posiciona además como la segunda mejor red de Latinoamérica según el reporte 2025.

Por Redacción Brandvoice

Presentado por: Metrocom

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