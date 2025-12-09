Metrocom expande su oferta del mejor internet en Costa Rica, ahora en San Rafael Arriba de Desamparados

“Cada día vamos a estar más conectados”, ese fue uno de los mensajes que dio Luis Abellán, gerente comercial de Metrocom, al anunciar la apertura de la nueva sucursal en San Rafael Arriba de Desamparados, comunidad en la que pretenden seguir expandiendo su servicio recientemente calificado como el internet fijo más rápido de Costa Rica.

Metrocom Inauguración

En un evento realizado en la propia nueva sede se dio el corte de cinta que inauguró esta localidad, donde ya ofrecían servicio de internet, pero que ahora les da la oportunidad no solo de estar más cerca de la gente, sino también de llevar la conectividad a otras comunidades como Los Guido, San Miguel y hasta Aserrí.

“Es muy importante porque Desamparados tiene mucha densidad de población y esto nos da más cercanía con los clientes. También es parte del compromiso que sentimos después de haber recibido por tercer año consecutivo el galardón de la red fija más rápida de Costa Rica”, comentó Abellán.

Ronald Flores, gerente de planta externa de Metrocom, junto a Luis Abellán, gerente comercial de Metrocom. Con esta inauguración Metrocom confirma su compromiso a seguir innovando y brindando a los costarricenses la conectividad a la altura de sus necesidades. (Albert Marín)

Metrocom llega a esta zona con todo lo que lo caracteriza. Hace tan solo unas semanas fueron elegidos por Ookla como el mejor internet fijo del país y a Desamparados llegarán ofreciendo velocidades que van desde los 600 Mbps simétricos, lo que quiere decir que cuentan con la misma velocidad de subida y de bajada, esencial en estos tiempos.

De acuerdo con Abellán, a estas velocidades una familia de cuatro personas podría estar completamente conectada ya sea haciendo teletrabajo, videoconferencias, transmitiendo en streaming o jugando videojuegos sin interrupciones.

El nuevo punto de Metrocom está ubicado en San Rafael Arriba de Desamparados, del bar y restaurante El Boyero 100 m al sur a mano derecha. (Albert Marín)

“Eso es muy importante: tener la misma velocidad de bajada y de subida, porque ahora muchas personas utilizan servicios que requieren subir gran cantidad de información. Nosotros siempre vamos un paso adelante; somos los primeros en Costa Rica que ofrecemos 2.000 y 5.000 Mbps”, agregó.

Por su parte, el gerente de planta externa también celebró esta apertura que permite seguir llevando el servicio de Metrocom a más costarricenses. “Creemos en estas comunidades y queremos llegar hasta todos los rincones, hay lugares a los que vamos donde no van otros operadores”.

Progreso y conectividad

La llegada de Metrocom a San Rafael Arriba de Desamparados también fue celebrada en el sector municipal, pues consideran que traerá progreso y empleo a la zona. De acuerdo con la compañía, la apertura de esta sede significó la creación de 50 puestos de trabajo directos.

“Primero rescatar la posición donde ubican esta sede que trae crecimiento y expansión al distrito, pero definitivamente las fuentes de empleo que se generan son una oportunidad para el desamparadeño de contar con una opción de conectividad”, indicó Jesús Rodríguez, regidor municipal.

Con esta nueva sede, Metrocom amplía su presencia en la Gran Área Metropolitana, sumándose a sus sucursales ya consolidadas en Sabana, La Unión, Hatillo y Guadalupe, pero dejando en claro desde ya su compromiso de seguir expandiendo su oferta a otras zonas del país.