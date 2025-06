Merayo crece en Pinares con una propuesta que mezcla tradición y una experiencia renovada

Una propuesta donde lo tradicional se encuentra con lo contemporáneo es lo que Pastelería Merayo ha logrado plasmar en su sede de Pinares de Curridabat. Con menos de un año de operación, este nuevo local extiende el legado familiar de más de cinco décadas hacia el este de la capital.

Merayo Pinares ofrece una experiencia pensada para distintos momentos del día: desde la compra rápida de productos salados o dulces hasta la posibilidad de sentarse con calma y disfrutar de un café recién hecho acompañado de un arreglado o un queque seco, ese clásico que ha conquistado generaciones y que aquí se mantiene fiel a su receta original.

“Siempre me ha parecido muy interesante el movimiento de la gente en esta zona. Acá hay mucho barrio, muchas escuelas, y no estábamos de este lado de la ciudad. Este centro comercial en particular tiene buena ubicación y parqueo, y eso facilita que la gente llegue sin complicaciones, incluso que haga sus compras sin mojarse en el caso que estuviese lloviendo”, indicó Rebeca Merayo, gerente general de la pastelería.