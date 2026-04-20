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MegaCon 2026: la cultura geek convierte a Costa Rica en el epicentro del entretenimiento regional

La tercera edición del evento reunirá a reconocidos personajes, artistas internacionales y talento nacional este 2 y 3 de mayo en el Centro de Convenciones, con una propuesta pensada para toda la familia.

Por Heilyn Gómez V

Presentado por: MegaCon








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Heilyn Gómez V

Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.