MegaCon 2026: la cultura geek convierte a Costa Rica en el epicentro del entretenimiento regional

En un país donde cada vez más personas encuentran en el cine, las series y los videojuegos una forma de expresión y comunidad, eventos como MegaCon consolidan ese entusiasmo colectivo. Este 2 y 3 de mayo, el Centro de Convenciones de Costa Rica se transformará en un universo paralelo lleno de superhéroes, personajes icónicos y experiencias inmersivas que prometen atraer a miles de asistentes.

MegaCon no es solo una convención: es una celebración de la cultura geek en todas sus formas. Desde cómics y cosplay hasta doblaje, ilustración y videojuegos, el evento se posiciona como el más importante de Centroamérica y el Caribe en su categoría, con una expectativa de asistencia de miles de fanáticos durante un fin de semana.

“Es un evento de fanáticos para fanáticos. Somos un grupo de personas apasionadas por el cine, la televisión y los videojuegos que siempre soñamos con traer este tipo de experiencias a la región”. — Oscar Romero, productor general.

Fanáticos se reunen en MegaCon.

El productor además explicó que este proyecto forma parte de un circuito de convenciones que han desarrollado durante los últimos 15 años en distintos países.

Invitados de talla internacional

La organización de MegaCon confirmó la participación de destacadas figuras internacionales del entretenimiento, encabezadas por Giancarlo Esposito, reconocido por su papel en la serie Breaking Bad y por su participación en The Mandalorian. El actor, con una trayectoria de más de 200 producciones entre cine y televisión, es considerado uno de los villanos más emblemáticos de la pantalla. A esta lista se suma Tyler Hoechlin, quien interpreta a Superman y Clark Kent en Superman & Lois, además de su recordado paso por Teen Wolf, consolidándose como una de las figuras más reconocidas del universo televisivo de DC.

El evento se realizará en el Centro de Comvenciones. (Megacon/Megacon)

El evento también contará con la presencia de Austin St. John, conocido por su papel como el Red Ranger en Mighty Morphin Power Rangers. A él se une Michael Cudlitz, recordado por su interpretación de Abraham en The Walking Dead, y quien además ha dado vida a Lex Luthor en Superman & Lois. Asimismo, se confirmó la participación de Osric Chau, reconocido por su papel en Supernatural, ampliando así la oferta de invitados vinculados a exitosas franquicias televisivas.

A estas figuras se suman reconocidos talentos del doblaje y la ilustración. Entre ellos destaca René García, voz de Vegeta en Dragon Ball Z, así como T.C. Carson, quien ha interpretado a Kratos en la saga God of War. En el ámbito del cómic, sobresalen ilustradores como Travis Mercer y el costarricense Dan Mora, considerado uno de los artistas más importantes del país y colaborador en franquicias como Superman y Transformers, quienes figuran entre los principales atractivos del evento.

Los asistentes no solo podrán ver a estas celebridades, sino también interactuar con ellas a través de sesiones de autógrafos, fotografías y paneles tipo conferencia, donde compartirán detalles de sus carreras y experiencias en la industria.

Una experiencia para todos

Lejos de ser un evento exclusivo para nichos, MegaCon apuesta por una propuesta inclusiva y familiar. Habrá cuatro tarimas simultáneas con programación continua, que incluirá conciertos, concursos de cosplay, trivias, torneos de videojuegos y actividades culturales.

Se trata de un evento para toda la familia.

Uno de los espacios más destacados será la tarima Kids, diseñada especialmente para los más pequeños, con espectáculos, personajes en vivo y dinámicas interactivas. “Es de los pocos eventos donde realmente hay actividades para toda la familia. Queremos que tanto niños como adultos encuentren algo que disfrutar”, señaló Romero.

Talento nacional en vitrina

Además de las figuras internacionales, MegaCon dará un espacio relevante a más de 50 artistas nacionales, entre ilustradores, músicos, cosplayers y creadores de contenido. Destaca la participación de Dan Mora, reconocido ilustrador costarricense que ha trabajado con personajes como Superman, lo que permitirá generar experiencias únicas vinculadas a esta icónica franquicia.

(Megacon/Megacon)

Logística y comodidad

El evento contará con amplias facilidades para los asistentes, incluyendo más de 1.000 espacios de parqueo, opciones de parqueo satélite, una zona gastronómica con más de 15 alternativas y espacios diseñados para garantizar la seguridad y comodidad de los visitantes.

Con una trayectoria de 15 años organizando eventos en la región, MegaCon se consolida como un punto de encuentro para comunidades diversas que comparten una misma pasión. Durante dos días, Costa Rica no solo será sede de una convención, sino de una experiencia que mezcla entretenimiento, creatividad y cultura en un solo lugar.