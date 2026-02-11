BRANDVOICE
contenido patrocinado

Medalla del Progreso: este es el premio que recibió Ramón Mendiola por sus 20 años de impulso a modelos empresariales sostenibles

El empresario y presidente de la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), Ramón Mendiola Sánchez, fue galardonado en Francia por ‘Society for Progress’, red internacional de académicos y líderes empresariales

Por Andrea Mora Zamora

Lab de Ideas con el apoyo de AED Costa Rica - El empresario costarricense y presidente de la Junta Directiva de la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), Ramón Mendiola Sánchez, fue galardonado por la red internacional de académicos y líderes empresariales Society for Progress, con la Medalla del Progreso 2025.








AED
Andrea Mora Zamora

Andrea Mora Zamora

Editora Comercial de El Financiero. Licenciada en Comunicación de Masas, Bachiller en Periodismo y Ciencias Políticas, máster en Dirección Comercial y Marketing. Parte del equipo que ganó el Premio Nacional de Periodismo en 2019.