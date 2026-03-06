Más de 15 años y 20 mil créditos otorgados, solo en 2025: conversamos con la líder de BN Mujer

Lab de Ideas con apoyo de BN — Más de 15 años después de su puesta en marcha, el programa BN Mujer del Banco Nacional cerró el 2025 con cifras que reflejan su impacto: solo en ese año, otorgó cerca de 20.500 créditos a mujeres, y acumuló unas 79.500 operaciones activas en este segmento.

En total, al cierre del 2025 el 49% de la cartera de clientes de la entidad corresponde a mujeres y empresas lideradas por estas: es decir, más de 1,4 millones de clientas con algún tipo de apoyo financiero.

Ese alcance, destacó Michelle Miranda —líder de BN Mujer— en un episodio especial de nuestro videopodcast dedicado al Día Internacional de la Mujer, demuestra la vigencia de un proyecto que nació “cuando en Costa Rica casi no se hablaba de inclusión financiera con enfoque de género” y que hoy brinda acompañamiento, asesoría, educación y una mirada sensible a las barreras que aún enfrentan para acceder al sistema.

“En estos años he tenido la oportunidad de apoyar y conocer las historias de cientos de mujeres que nos han permitido constatar como BN Mujer logra un cambio en sus vidas cuando las apoya”, afirmó.

Para Miranda, persisten retos estructurales que urgen atención: entre ellos la informalidad en los negocios, las cargas desiguales del trabajo doméstico y de cuido, la disponibilidad de garantía para acceder a crédito, la brecha digital y la violencia patrimonial.

“Hemos conocido mujeres con gran talento o ideas de negocio valiosas, pero que necesitan un aliado”, explicó. “Nosotros comprendimos la importancia de entender su realidad y acompañarlas en el proceso hacia la independencia económica”.

Michel Miranda BN Quince años después de su creación, BN Mujer evidencia avances en la inclusión financiera femenina: conversamos con su líder Michelle Miranda, en este videopodcast. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Responsabilidad entre mujeres

Con 18 años de trayectoria en el BN, Miranda recordó cómo, en sus inicios, era común “estar en mesas directivas donde yo era la única mujer, y muy joven”. Con el tiempo, dijo, esta realidad ha cambiado:

“Hoy vemos cada vez más mujeres en puestos de liderazgo, y con orgullo celebramos que el BN tiene por primera vez a una mujer como gerente general. Tuvieron que pasar más de 100 años para que eso ocurriera, pero doña Rosaysella Ulloa lo hace de forma excepcional, con un liderazgo que nos inspira a todos y todas”.

Ese logro la impulsa a asumir su propio liderazgo con un sentido de responsabilidad colectiva:

“El apoyo mutuo es lo que transforma a las organizaciones. Todas tenemos la oportunidad —y la responsabilidad— de enseñar a otras. Si vemos a una mujer que necesita apoyo, debemos ser esa mentora o aliada que la impulse a brillar desde su talento y conocimiento”, enfatizó.

Michel Miranda BN Con 18 años de trayectoria en el BN, Michelle Miranda recordó cómo, en sus inicios, era común “estar en mesas directivas donde yo era la única mujer”. Con el tiempo esa realidad ha cambiado. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Miranda insistió en la necesidad de que las mujeres puedan desprogramarse de ese “síndrome de la impostora”, confiar en sus capacidades y celebrar sus propios logros.

“Esa voz muchas veces responde a mandatos sociales. Tenemos que hacer caso omiso y creer en la voz interna que nos recuerda nuestras capacidades. Hay que tomar oportunidades, aunque den miedo: dar ese paso marca la diferencia”.

La líder también resaltó la importancia de construir redes de apoyo sólidas —de amistad, mentoría y familia— como pilares del éxito personal y profesional, punto que replica en las lideresas del programa. Además, se mostró optimista sobre lo que viene:

“En diez años imagino iniciativas todavía más transformadoras y más mujeres en cargos de decisión. Hoy representan el 54% de la fuerza laboral del BN, pero aún no llegamos al 50% de los puestos de liderazgo. Espero que avancemos hacia ahí y que la brecha de participación femenina en nuestra cartera de crédito continue cerrándose. Cuando una mujer avanza, no solo avanza ella: se genera bienestar y progreso para toda la sociedad”.

