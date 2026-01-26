BRANDVOICE
contenido patrocinado

Llegó el Dongfeng Nammi 06, el SUV eléctrico más completo del mercado con FULL ADAS desde $19,990

Con 300 unidades prevendidas, el Dongfeng Nammi 06 combina un diseño ultra espacioso, 401km de autonomía, FULL ADAS y tecnología de punta

Por Alejandro Monge

Presentado por: DONGFENG

BradVoice







DONGFENG NAMMI 06SUV ELÉCTRICOGRUPO CORI CAR
Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.