Llegó el Dongfeng Nammi 06, el SUV eléctrico más completo del mercado con FULL ADAS desde $19,990

Dongfeng presentó oficialmente en Costa Rica el Nammi 06, un SUV 100% eléctrico que llega a revolucionar el mercado eléctrico costarricense al combinar seguridad avanzada, amplio espacio, tecnología de última generación y un precio de lanzamiento desde $19.990, posicionándose como la opción más completa del segmento eléctrico en el país.

Este impacto se refleja desde su llegada al país: con 300 unidades prevendidas, de las cuales 200 irán para plataformas gracias a la alianza estratégica de Dongfeng con MiFlit, y las otras 100 unidades irán para de clientes particulares de Dongfeng.

DONFENG NAMMI 06 (DONFENG /DONFENG)

El Nammi 06 se introduce bajo el enfoque de más calidad, más seguridad, más tecnología y más espacio, ofreciendo un nivel de equipamiento sobresaliente dentro de su segmento y estableciendo un nuevo punto de referencia en el mercado de Costa Rica.

Seguridad 5 estrellas

Uno de sus principales diferenciales es que todas las versiones incorporan asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), con nueve funciones activas de seguridad, entre ellas alerta de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, mantenimiento y centrado de carril, reconocimiento de señales de tránsito y asistencia de cambio de carril. A esto se suman hasta seis airbags, sensores delanteros y traseros y una cámara de visión 540°, que facilitan las maniobras en espacios reducidos. Además, el modelo cuenta con calificación de seguridad de 5 estrellas otorgada por la New Zealand Transport Agency (NZTA).

El Dongfeng Nammi 06 es un SUV 100 % eléctrico que llega al mercado costarricense con un diseño robusto y un enfoque funcional para uso familiar y trabajo en plataformas.

El Nammi 06 fue desarrollado como un SUV familiar completo, con dimensiones que lo colocan entre los más amplios de su categoría: 4.306 mm de largo, 1.868 mm de ancho, 1.645 mm de alto y 2.715 mm de distancia entre ejes, lo que se traduce en mayor confort para todos los ocupantes.

El maletero ofrece 500 litros de capacidad con apertura de doble sección, convirtiéndose en el más grande de su segmento, ideal tanto para el uso diario como para actividades recreativas y viajes largos.

Desempeño Excepcional

El Dongfeng Nammi 06 se ofrece en dos versiones, Explorer 401 y Flagship 401, ambas con el mismo tren motriz eléctrico de 181 hp y 290 Nm de torque, y una autonomía de hasta 401 kilómetros, adecuada para desplazamientos urbanos e interurbanos.

El modelo incorpora un cluster digital de 8,8 pulgadas y una pantalla central táctil de 12,8 pulgadas en alta definición.

Tecnología de alta gama

El Nammi 06 integra un ecosistema tecnológico enfocado en la conectividad y la comodidad, con pantalla táctil central de 12.8 pulgadas con Apple CarPlay y Bluetooth, sistema de audio de seis parlantes, asientos en cuero, asientos delanteros con ajuste eléctrico, cargador inalámbrico y puertos USB tipo C delanteros y traseros.

Decenas de personas aprovecharon para tener un vistazo de cerca del Nammi 06.

Además, incorpora las funciones V2L (Vehicle to Load) y V2V (Vehicle to Vehicle), que permiten alimentar dispositivos externos de 110 voltios, como una computadora portátil o una cafetera, así como cargar otro vehículo eléctrico, ampliando su versatilidad.

Red de carga rápida exclusiva

El Nammi 06 cuenta con el respaldo de Grupo Cori Car, la única empresa en Latinoamérica con una red de carga rápida exclusiva para sus clientes. Actualmente dispone de más de 20 cargadores rápidos activos en Costa Rica, con el objetivo de alcanzar 50 puntos en el corto plazo, ubicados estratégicamente en zonas como Alajuela, Pérez Zeledón, Puerto Viejo, Guápiles, Upala, Liberia, Coyol, San Sebastián, Jacó, Ciudad Quesada y Cartago.

Los cargadores rápidos de 21 kW permiten cargar el vehículo del 30% al 80% en aproximadamente una hora, una ventaja significativa frente a cargadores lentos de 6.6 kW que pueden tardar hasta cinco horas. El acceso se gestiona mediante la App CORICAR, que permite visualizar disponibilidad, reservar y pagar, además de contar con tarjeta de activación y asesoría personalizada.

Personeros de Grupo Cori Car, Donfeng, Didi y MiFlit, se encargaron de cortar la cinta que hizo oficial el lanzamiento del Nammi 06.

Garantías líderes en Costa Rica

El Dongfeng Nammi 06 ofrece la mejor cobertura de garantías del mercado costarricense, con 6 años o 150.000 km para el vehículo y 8 años o 200.000 km para la batería, la más amplia actualmente disponible. Su batería LFP está diseñada para una vida útil estimada de 3.240 ciclos de carga o hasta 1.3 millones de kilómetros, brindando tranquilidad a largo plazo.

Con esta propuesta, el Nammi 06 demuestra que viene con todo: Seguridad FULL ADAS, espacio real, autonomía competitiva, tecnología avanzada, garantías líderes y el respaldo de una red de carga rápida exclusiva, consolidándose como el nuevo referente del mercado eléctrico costarricense.

El SUV cuenta con sistema de seguridad FULL ADAS, que integra asistencias activas a la conducción orientadas a reducir riesgos en carretera.

Para más información, los interesados pueden visitar dongfengcr.com/cotizar o acercarse a cualquiera de las siete sucursales de Dongfeng en Costa Rica, ubicadas en La Uruca, Heredia, City Mall, Lindora, San Carlos, San Pedro y Liberia.