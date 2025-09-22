En un evento de gran magnitud, Claro anunció que a partir del 17 de septiembre su red 5G ya está operando en Costa Rica y disponible para todos sus usuarios móviles en el territorio nacional.

La red 5G de Claro llega a Costa Rica con la mayor velocidad y cobertura

Con esta implementación, los clientes de la compañía ya pueden navegar en sus dispositivos con lo que Claro define como “la red más veloz y con mayor cobertura del país”. La tecnología 5G multiplica por diez la velocidad de navegación y reduce significativamente la latencia, ofreciendo una experiencia más fluida y eficiente para distintos tipos de usuarios, desde quienes consumen entretenimiento hasta quienes requieren alta conectividad para trabajo y productividad.

Marcelo Mouzo, Director País de Claro Costa Rica. (Lilly Arce)

“Costa Rica ha estado esperando el lanzamiento masivo de 5G, y hoy Claro hace posible que esto sea una realidad. Es un hecho muy importante. Venimos trabajando fuertemente en mantener la mejor red de telecomunicaciones del país”, afirmó Marcelo Mouzo, Director País de Claro Costa Rica.

Según indicó la operadora, Costa Rica es el segundo país de Centroamérica que cuenta con 5G de Claro y en este momento 1,3 millones de personas ya pueden navegar en la nueva velocidad tanto en planes postpago Conexión como prepago. Con solo contar con un dispositivo apto y un SIM o eSIM compatible, cada cliente Claro puede acceder a esta nueva experiencia.

Esto se refleja en un uso mucho más placentero de aplicaciones como streaming, videojuegos en línea, videollamadas en alta definición y conexión simultánea a múltiples servicios sin que se comprometa la calidad del servicio.

5G Claro La alta velocidad que ahora ofrece Claro mejorará la expeirencia de los usuarios en actividades como gaming y streaming. (Lilly Arce)

“Acceder a la red de 5G es acceder a una velocidad muy diferente a la que se tenía en las redes de 4G LTE. Es tener una red muy estable, la posibilidad de una experiencia simple de uso, independientemente si es un cliente prepago, corporativo o con una amplia variedad de terminales. Cada cliente Claro que hoy esté en la huella de cobertura de la red 5G y cuente con un dispositivo y un SIM o eSIM compatible, va a poder va a poder disfrutar de una red de última generación”, añadió Mouzo.

5G Claro Claro presentó oficialmente su red 5G en Costa Rica con una experiencia inmersiva y tecnológica, a la altura de un anuncio que marca un antes y un después en el país. (Lilly Arce)

El internet móvil más rápido de Costa Rica

Además, Claro ha sido reconocido por Ookla como el internet móvil más rápido de Costa Rica, con la mejor calidad de red y experiencia en videojuegos. A esto se suman los resultados del último informe de la SUTEL, donde la compañía obtuvo la mejor calificación en 8 de las 10 categorías evaluadas, consolidando su liderazgo en velocidad de descarga, estabilidad de conexión y calidad en servicios de voz y datos.

Pedro Direne, Director Comercial de Ookla. (Lilly Arce)

“Los resultados en Costa Rica seguirán creciendo en términos de velocidad y experiencia. De acuerdo con las mediciones del primer semestre de 2025, Claro lidera no solo en velocidad, sino también en experiencia de uso. Esto lo comprobamos al evaluar aplicaciones cotidianas como Facebook, Google y YouTube, así como en 17 videojuegos. Con estos datos podemos confirmar que Claro Costa Rica mantiene un liderazgo tanto en rendimiento como en calidad de experiencia para los usuarios”, explicó Pedro Direne, Director Comercial de Ookla.

