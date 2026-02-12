BRANDVOICE
La HONOR Magic Series llega a Costa Rica: resistencia extrema y fotografía profesional potenciada con AI

HONOR presenta en Costa Rica la Magic8 Series, una línea que combina durabilidad extrema validada por un Guinness World Records con capacidades fotográficas orientadas a distintos perfiles de usuario.

Por Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.