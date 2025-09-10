La familia Chery TIGGO desafía la Carretera Panamericana: El reto de 8,900 km de pruebas extremas está a punto de comenzar

Tras el éxito de la actividad global de pruebas de larga duración “Horizonte Sin Fronteras”, que continuó estableciendo nuevos récords de autonomía, la marca anunció que próximamente iniciará una nueva y poderosa acción para la validación de los Chery Super Híbridos (CSH): el gran “Desafío Panamericano”.

Esta desafiante prueba de relevos, con el lema “Una ruta. Un reto. Una revolución híbrida”, cruzará 10 países de América Latina incluyendo Costa Rica, Chile, Perú, Ecuador, entre otros, abarcando 8 tipos de condiciones extremas de carretera. Con un recorrido de 8,900 kilómetros a través de todo tipo de terrenos, se evaluará la fiabilidad y adaptabilidad tecnológica de los tres modelos principales de la familia TIGGO en condiciones extremas, estableciendo una nueva referencia de valorpara el mercado global de híbridos.

A lo largo de la columna vertebral del continente, desafiando los límites de la naturaleza

La Carretera Panamericana — esta arteria de transporte que atraviesa el continente americano — se convertirá por primera vez en un campo de pruebas para la tecnología híbrida. La prueba de relevos de larga duración se llevará a cabo en 10 países: Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala.

En Chile, los modelos TIGGO se enfrentarán a 1,250 km de condiciones off-road y a pruebas extremas de durabilidad de batería en entornos difíciles. Luego, en el altiplano andino de Perú, desafiarán los límites de potencia a 4,800 metros de altitud en baja oxigenación. En Ecuador atravesarán montañas escarpadas, en Colombia carreteras congestionadas y finalmente, desde Costa Rica hasta Guatemala, completarán la prueba de resistencia en tramos fangosos de selva tropical.

En Costa Rica, el SUV insignia TIGGO 9 Híbrido pondrá a prueba su autonomía y rendimiento en un recorrido de 1,400 km por rutas urbanas, montañosas y costeras.

El itinerario abarca temperaturas de 15°C a 45°C, cambios de altitud del nivel del mar hasta los 4,800 m y jornadas de conducción de 6 a 12 horas diarias, convirtiéndose en una prueba integral de condiciones extremas multidimensionales para la tecnología híbrida.

A diferencia de las pruebas tradicionales, este evento incorporará por primera vez un ecosistema de interacción en tiempo real y transmisiones en vivo en Instagram, además de activaciones con medios, influencers y usuarios en 10 países para experimentar de primera mano el rendimiento de los vehículos.

Costa Rica: un recorrido de 1,400 km con el TIGGO 9 Híbrido

En el marco del desafío, Chery Costa Rica recorrerá alrededor de 1,400 kilómetros con el SUV insignia TIGGO 9 Híbrido en una sola carga de batería. El trayecto incluirá destinos emblemáticos: San José, Cartago, Volcán Irazú y Turrialba, Puerto Viejo, Lago y Volcán Arenal, Monteverde, Quepos y regreso a San José.

Se pondrá a prueba la eficiencia, autonomía y desempeño del modelo en carreteras urbanas, montañosas y costeras, mostrando su adaptabilidad a la diversidad del país. A la expedición se sumarán los embajadores de marca Kimberly Loaiza, Morgan y Keyla Sánchez, quienes vivirán y compartirán esta experiencia híbrida única.

Trabajo en equipo de la familia, validando potencia y rendimiento

Esta prueba de larga duración no solo valida el rendimiento de la familia TIGGO CSH, sino que también impulsa la estrategia de expansión global de Chery. Con más de 5 millones de vehículos exportados y 17 millones de usuarios en el mundo, la marca continúa rompiendo barreras gracias a su filosofía de “tecnología como base”.

El Chery Super Híbrido CSH destaca por su consumo ultra bajo, alto rendimiento y baja sonoridad, respaldado por cuatro innovaciones clave: motor híbrido con 44,5% de eficiencia térmica, transmisión DHT sin escalonamientos, batería híbrida de alto rendimiento y el sistema de seguridad Guardian, que protege la batería contra sobrecalentamiento, sobrecarga o impactos incluso en condiciones extremas.

CHERY TIGGO El "Desafío Panamericano" iniciará en Chile, pasará por Costa Rica y finalmente terminará en Guatemala. (CHERY TIGGO/CHERY)

Además, integra funciones diferenciales como la carga bidireccional (V2L), que convierte al vehículo en una fuente de energía portátil para alimentar dispositivos externos (cafetera, computadora, bicicleta eléctrica), y una aislación acústica mejorada, que reduce el ruido de viento y rodadura a alta velocidad, ofreciendo una experiencia de conducción más silenciosa y confortable.

En pruebas previas como “Horizonte Sin Fronteras” en China, México y Sudáfrica, la familia CSH demostró fiabilidad, autonomía superior a la oficial e insonorización premium, acercando la tecnología híbrida de élite a más usuarios en todo el mundo.

Rumbo a la “Noche Híbrida”: el gran lanzamiento en Latinoamérica

Antes de iniciar los 8,900 km del Desafío Panamericano, esta expedición ya simboliza algo más grande: la práctica del concepto de “igualdad en la tecnología híbrida”, que busca democratizar el acceso a la innovación y llevar sus beneficios de eficiencia, seguridad y rendimiento a todos los mercados.

La cuenta regresiva comienza en Chile y los resultados se revelarán en septiembre durante la “Noche Híbrida” en Ecuador, que marcará el lanzamiento oficial de los modelos híbridos de la familia TIGGO en Latinoamérica. En este evento también se celebrará el hito histórico de Chery como la primera automotriz china en exportar 5 millones de vehículos, un logro alcanzado gracias a la confianza de más de 17 millones de usuarios en todo el mundo.

Para conocer más sobre el Nuevo Tiggo 9 visite: https://www.cherycr.com/tiggo9/

Para más información o para recibir atención personalizada por parte de un asesor, puede ingresar a www.cherycr.com/contactanos o visitar cualquiera de nuestras nueve sucursales Chery en el país, ubicadas en La Uruca, Curridabat, Heredia, Lindora, Sabana, Cartago, City Mall, Liberia y San Carlos.