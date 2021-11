La Clínica de Estética 360 evoluciona con procedimientos únicos y seguros

En la Clínica de Estética 360 cada uno de los procedimientos se realiza de forma personalizada, analizando siempre la mejor opción para el paciente, con el apoyo de un grupo de especialistas, y la tecnología más innovadora y segura del mercado.

El equipo de profesionales lo integran médicos estéticos, odontólogos, fisioterapeutas, nutricionista, cosmiatras, y esteticistas. Ellos atienden, según sea el procedimiento, cada caso, priorizando la salud del paciente, sobre cualquier tratamiento estético.

Una de las prácticas que han implementado como parte de su visión de resguardar la salud de sus pacientes, es que cada cuatro meses, se reúne el equipo de trabajo para evaluar cada uno de los procedimientos que realizan.

Revisan qué funciona y qué no, agregan procedimientos, modifican otros, y con los que no se sienten satisfechos los eliminan. Tienen claro que no todos los procedimientos son para todos los pacientes, por eso tratan de evaluar cada cosa que hacen y recomendar siempre lo que saben que funciona.

Tratamientos relajantes La Clínica Estética 360 cuenta con profesionales de diferentes áreas para ofrecer un servicio integral.

Además, el equipo de especialistas brinda el acompañamiento que requiera cada caso, más allá del propio procedimiento, por ejemplo, a un paciente que se realice un tratamiento reductivo, se le brinda acompañamiento a cargo de un nutricionista para ayudarle de forma más integral y que se vea y se sienta bien.

Los servicios

La clínica cuenta con 12 años de experiencia, y a lo largo de este tiempo ha guiado sus acciones con una visión de la estética muy ligada a la salud física y psicológica.

En este sentido, su objetivo es resguardar siempre la salud del paciente, ayudarle a mejorar de una forma sana.

Rejuvenecimiento facial La Clínica Estética 360 cuenta con equipos de alta tecnología para sus tratamientos.

Utilizan tecnología Fotona mediante dos equipos que realizan distintos procedimientos, por ejemplo, hay un procedimiento que ayuda a tonificar y reducir la grasa de la zona tratada por medio de una onda electro magnética, otro de los equipo combina dos tecnologías laser que estimulan a profundidad los tejidos grasos permitiendo el proceso de lipolisis (destrucción de los adipocitos), además de la estimulación de producción de nuevo colágeno que logra la retracción de la piel, otro, ayuda a potencializar la retracción de la piel y además a mejorar el aspecto de la misma.

La clínica además cuenta con la tecnología de punta para realizar lifting facial, moldeo corporal, tensado de piel, tratamiento para tratar el acné, manchas faciales, arañas vasculares, tratamiento capilar, disminución de ronquidos, rejuvenecimiento de labios, blefaroplastia no quirúrgica, rejuvenecimiento vaginal, entre otros procedimientos.

Una de sus grandes fortalezas es el tratamiento de la celulitis, ya que antes de iniciar con el proceso de corrección, ayudan al paciente a entender las razones por las que se produce, ya que es importante comprender que esto no es un problema de grasa, es un problema subclínico que persigue a muchas mujeres, provocado por la retención de líquido y problemas circulatorios. Esto los ha llevado a contar con protocolos que no son dolorosos, más bien relajantes que ayudan a mejorar la apariencia de la celulitis de forma paulatina.

En el tema facial, su abordaje también es distinto.

Servicio personalizado En la Clínica Estética 360 ofrecen tratamientos que se ajustan a las necesidades de cada paciente.

El estilo de trabajo en esta área de la medicina estética se basa en que “menos es más”.

Esto se aplica justamente en tratamiento de toxina botulínica (relajamiento de los músculos faciales) y el ácido hialurónico (volumen y corrección de imperfecciones faciales), los cuales se trabajan de forma natural para que las personas puedan tener resultados agradables.

Tratamientos estéticos La depilación láser es uno de los tratamientos que se realizan en la Clínica 360.

Las precauciones

El equipo profesional de la clínica reconoce que en el mercado existe una gran variedad de opciones que ofrece a los clientes todo tipo de resultados, es por eso que su recomendación es que quienes buscan mejorar alguna parte de su cuerpo, tomen las precauciones respectivas para evitar complicaciones.

En este sentido, se recomienda:

· Verifique que el personal que realiza el procedimiento cuenta con la capacitación necesaria para hacerlo.

· Revise los protocolos del lugar, que se vea que existe inversión en tecnología y que cada procedimiento se realiza de forma correcta.

· Desconfié de paquetes que incluyen muchas sesiones y que se realicen en pocas citas.

· Solicite tratamientos o recomendaciones personalizadas. Todos los organismos tienen necesidades distintas.

· No crea que existen procedimientos mágicos, que van a eliminar por completo y con poco trabajo por parte del paciente, las imperfecciones.

· Tenga cuidado con las garantías. En temas estéticos, el cuidado que realice el paciente posterior a cualquier procedimiento va a ser clave para ver los resultados deseados.

