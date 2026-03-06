Hero Motosport presenta en Costa Rica la nueva Hunk 250R, su apuesta para competir en el segmento 250cc

Hero Motosport el mayor fabricante de motocicletas y scooters del mundo, eleva la apuesta en el mercado costarricense con el lanzamiento de su modelo más esperado: la Hunk 250R. Bajo el audaz concepto de campaña “Llegó para quitar coronas”, esta máquina aterriza para reclamar el trono en el segmento de 250cc, ofreciendo potencia, tecnología de vanguardia y un diseño que no acepta segundos lugares.

Diseñada para el motociclista apasionado, arriesgado y aventurero que busca destacar en cada rodada, la Hunk 250R no es solo una opción de movilidad; es una declaración de dominio. Este modelo promete una conducción precisa y una agilidad sin precedentes.

Hero MotoSport

Características principales de la nueva Hunk 250R:

Control y Seguridad: Equipada con ABS de doble canal y un embrague deslizante asistido, la motocicleta garantiza frenadas seguras y transiciones de marcha suaves, evitando el bloqueo de la rueda trasera en cambios de marcha agresivos.

Suspensión de Alto Desempeño: Para una estabilidad superior, incorpora una suspensión invertida de 43mm en la parte delantera y un mono amortiguador trasero con 6 posiciones de ajuste de precarga, permitiendo una personalización total según el peso y estilo de conducción.

ADN Deportivo y Estilo: Su estética se define por un agresivo corte deportivo, asiento de doble nivel para mayor comodidad y ergonomía, e iluminación 100% LED que garantiza visibilidad total.

Tecnología Inteligente: Cuenta con un tablero digital LCD con conectividad Bluetooth para mantenerse conectado en la ruta e iluminación con encendido inteligente.

Luis Pérez Clare,Gerente general de motosport S.A, representante de la marca Hero en Costa Rica.

“Estamos muy contentos con el lanzamiento de la Hero Hunk 250R. Es una motocicleta que refleja la gran inversión en investigación y desarrollo que realiza la marca Hero a nivel mundial. Al ser el fabricante de motocicletas más grande del mundo, destina importantes recursos a este rubro, por lo que el nivel de tecnología que incorpora este modelo viene a elevar el estándar dentro de su categoría. Estamos muy impresionados con el desempeño de esta moto”,dijo Luis Pérez Clare, Gerente General de Motosport, representante de la marca Hero en Costa Rica.

Con este lanzamiento, Hero Motosport reafirma su compromiso de expansión en Costa Rica, ofreciendo una motocicleta que combina la confiabilidad global de la marca con el carácter explosivo que exige el motociclista local. La Hunk 250R se une al robusto portafolio de la marca que ya incluye Eco 150 Cargo, Hunk 150, Hunk 160R, Hunk 160R 4V, Xpulse 200 Advance, Xpulse 200 4V y Xpulse 200 Pro 4V, respaldado por la calidad que solo el fabricante con más de 125 millones de clientes satisfechos a nivel mundial puede ofrecer.

Hero Motosport opera actualmente en más de 50 países de Asia, África, Europa y América Latina y cuenta con ocho fábricas de última generación repartidas por India, Colombia y Bangladesh, consolidándose como el referente indiscutible en ingeniería de motocicletas.

El público puede ver de cerca la nueva Hunk 250R en los Showrooms ubicados en Zapote, Paseo Colón, Uruca, San Ramón, Alajuela y distribuidores autorizados.