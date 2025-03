Grupo Santamaría, innovación nacional que marca el rumbo en decoración y acabados

Durante casi dos décadas, Grupo Santamaría ha encontrado la fórmula para consolidarse como un referente en decoración y acabados en Costa Rica. Lejos de conformarse con su trayectoria, la empresa sigue evolucionando para mantenerse a la vanguardia, cumpliendo los sueños de sus clientes y ganándose su confianza en cada proyecto.

En este sector, Grupo Santamaría no solo es un nombre reconocido, sino una marca que lidera en tendencias. En 2025, reafirma su liderazgo con productos innovadores, sostenibles y alineados con las nuevas exigencias del mercado.

GRUPO SANTAMARÍA (CORTESÍA/GRUPO SANTAMARÍA)

Más que una empresa costarricense, es un negocio familiar que ha desarrollado, con el tiempo, una capacidad de adaptación clave en un entorno cada vez más competitivo y cambiante.

Al frente de esta visión está Rubén Santamaría, CEO de la compañía, quien tiene claro que la clave del éxito radica en la innovación constante y un enfoque centrado en el cliente.

Rubén Santamaría, CEO de Grupo Santamaría (CORTESÍA/GRUPO SANTAMARÍA)

“Hemos mantenido siempre estándares muy altos y un enfoque estratégico que nos impulsa a innovar constantemente, asegurándonos de responder a las necesidades cambiantes de nuestros clientes” — Rubén Santamaría, CEO de Grupo Santamaría

Tendencias

Su amplia variedad de productos le permite mantenerse a la vanguardia del sector. Bajo la marca Roller Up, ofrece persianas, cortinas y toldos; en Deko, acabados para interiores y exteriores, incluyendo productos SPC, WPC y PVC. Además, Dream On se especializa en colchones y su fabricación, mientras que The Sofa destaca en sofás a medida. A esto se suman porcelánicos Stone y una amplia gama de textiles. Su enfoque innovador y su compromiso con la calidad y la sostenibilidad garantizan soluciones únicas para un mercado cada vez más exigente.

GRUPO SANTAMARÍA (CORTESÍA/GRUPO SANTAMARÍA)

La empresa se distingue por ofrecer soluciones integrales, creando espacios completos donde la funcionalidad y el estilo se complementan. Desde sofás que se combinan perfectamente con acabados arquitectónicos, hasta textiles que se ajustan a las necesidades específicas de cada cliente, cada producto está diseñado para ofrecer el máximo confort y un diseño de vanguardia.

GRUPO SANTAMARÍA (CORTESÍA/GRUPO SANTAMARÍA)

“Esto nos ha llevado a la implementación de materiales que no solo tengan una inclinación estética, sino también prácticas sostenibles en el diseño de interiores, adicional de ofrecer a nuestros clientes la mayor comodidad en la conectividad con sistemas inteligentes”, agregó Rubén Santamaría.

A otras latitudes

Grupo Santamaría proyecta su crecimiento más allá de las fronteras nacionales con planes estratégicos para fortalecer su presencia en América Latina. Su visión de expansión no solo busca abrir nuevas oportunidades comerciales, sino también posicionar la calidad y el diseño costarricense en mercados internacionales.

“Nuestro objetivo es ofrecer soluciones únicas para nuestros clientes y seguir siendo un referente”, puntualiza Santamaría, quien busca seguir fortaleciendo la presencia y el portafolio de productos, conservando esa esencia familiar con la que surgieron a inicios de los años 2000.

GRUPO SANTAMARÍA (CORTESÍA/GRUPO SANTAMARÍA)

En un 2025 lleno de retos y oportunidades, Grupo Santamaría sigue liderando el sector con productos de calidad y soluciones innovadoras. Su apuesta por la sostenibilidad, la funcionalidad y el diseño de última generación le permitirá seguir marcando la pauta en la industria de la decoración, expandiendo su influencia en la región.

Grupo Santamaría dispone de sucursales alrededor del país en zonas como Guachipelín de Escazú, Tamarindo, Jacó, Uvita de Osa, Puntarenas y Pinares de Curridabat, además del centro de distribución en Palmares de Alajuela, donde le pueden brindar toda la asistencia que usted necesita.

Para más información:

Sitio web:

https://gruposantamaria.cr/

Facebook:

https://www.facebook.com/profile.php?id=61556011804025

Instagram:

https://www.instagram.com/gruposantamariasa/

https://www.instagram.com/persianasrollerup/