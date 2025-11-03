Grupo Quality Motors suma Jetour y Soueast a su oferta en Costa Rica

Una sonada noticia tuvo lugar este martes en el Centro Nacional de Convenciones, en Belén de Heredia, cuando Grupo Quality Motors (GQM) hizo oficial la incorporación de dos nuevas marcas a su portafolio automotriz: Jetour y Soueast.

Ambas marcas chinas contarán con salas de exhibición propias en Lindora y La Uruca, donde los clientes podrán adquirir modelos que parten desde los $23.900, con tecnología de punta, diseño atractivo y completas prestaciones.

JETOUR (RANDALL VÁSQUEZ/CORTESÍA)

Durante la presentación, Olivier De-Perigny, Gerente General de GQM, destacó esta expansión como una oportunidad para seguir llevando la calidad que caracteriza a la marca a más personas en el país.

“Lanzar dos marcas a la vez en Costa Rica es algo muy especial; creo que nadie lo había hecho. Con Soueast y Jetour somos capaces de ofrecer una gama completa de SUV urbanos y off-road, muy competitivos en precio. Además, todos los vehículos cuentan con siete años de garantía o 200 mil kilómetros, un respaldo que pocas marcas ofrecen”, señaló.

Olivier De-Perigny, Gerente General de GQM

La llegada de Soueast y Jetour amplía la propuesta de GQM con vehículos de diferentes segmentos, acompañados de condiciones atractivas de garantía y servicio que buscan reforzar la confianza de los consumidores.

SOUEAST (RANDALL VÁSQUEZ/CORTESÍA)

Soueast se presenta como una marca urbana con gran presencia y una filosofía que combina espacio, confort, tecnología y equipamiento de lujo. Entre sus modelos más destacados están el S07 y el S09, que atrajeron múltiples miradas durante el evento por su diseño moderno y acabados premium. Ambos llegan con precios competitivos dentro de su categoría.

SOUEAST (RANDALL VÁSQUEZ/CORTESÍA)

Por su parte, Jetour ofrece una línea variada de SUV que abarca desde el X50, ideal como primer vehículo, hasta el X70, un SUV mediano con capacidad para siete pasajeros. En su línea off-road destacan el T1 y el T2, modelos diseñados para la aventura y el contacto con la naturaleza, con prestaciones ideales para enfrentar terrenos exigentes como barro, charcos o caminos de tierra.

Diane Gabidia, gerente comercial de Jetour y Soueast.

“Son marcas disruptivas que vienen a ofrecer mucho más valor por lo que realmente se paga. Tenemos tecnología, seguridad y un ADN distinto en cada una: Soueast, más citadina y accesible; y Jetour, con un perfil aventurero. Ambas vienen a fortalecer nuestro portafolio”, comentó Diane Gabidia, gerente comercial para ambas marcas.

GRUPO QUALITY MOTORS (RANDALL VÁSQUEZ/CORTESÍA)

Con estas incorporaciones, Quality Motors refuerza su presencia en el país, donde ya representa reconocidas marcas como Kia, Mazda y Lynk & Co.

Para más información, los interesados pueden visitar las redes sociales oficiales: Soueast: Facebook SoueastCR e Instagram: @Soueast_cr Jetour: Facebook: Costa Rica GQM e Instagram: @Jetour_cr.