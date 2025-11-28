BRANDVOICE
contenido patrocinado

Grupo LAFISE celebra 40 años con una noche inolvidable en Miami

La organización celebró cuatro décadas de crecimiento, innovación y cercanía con una gala en Miami que destacó su historia, su impacto regional y el compromiso que impulsa su futuro.

Por Redacción Brandvoice

Presentado por: Grupo LAFISE

BradVoice







Grupo LAFISEAniversarioMND
Redacción Brandvoice

Redacción Brandvoice

Espacio ideal para marcas que buscan destacar sus noticias y contenidos patrocinados en las plataformas digitales y redes sociales de los sitios web de La Nación, La Teja y El Financiero.