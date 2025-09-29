Foro de Sustentabilidad reúne a sectores clave por el futuro de Costa Rica

Presentado por: gn eventos
La sustentabilidad tiene muchas aristas que atender desde el ámbito empresarial. Si bien lo ambiental concentra gran parte de las acciones, también tiene repercusiones económicas y sociales que afectan directamente a las comunidades.
Para dar una visión integral, La Nación organizó el I Foro de Sustentabilidad: equilibrio entre progreso, personas y planeta. El evento, realizado en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), reunió a especialistas de entidades públicas y privadas para compartir proyectos e iniciativas que muestran cómo es posible avanzar hacia un modelo más responsable que traiga resultados tangibles en el ambiente.
CFIA
El Director Ejecutivo del CFIA, Guillermo Carazo, advirtió sobre los retos que enfrenta el país: el aumento de temperaturas, con un 80% de probabilidad de que alguno de los próximos cinco años supere al 2024 como el más cálido de la historia, y patrones de lluvia cada vez más cambiantes.
Ante ello, destacó acciones como la Metodología de Evaluación del Riesgo Climático para la Infraestructura, el Código de Adaptación al Cambio Climático en construcción y el programa BAES de Bandera Azul para fomentar edificaciones sostenibles, con incentivos como créditos verdes y beneficios municipales.
“Costa Rica es un país muy pequeño para mitigar el cambio climático, sin embargo, podemos adaptarnos y ser un ejemplo a nivel mundial”, afirmó Carazo.
Defensoría de los Habitantes
Por otra parte, Hazel Díaz, Directora del Instituto de Educación en Derechos Humanos de la Defensoría de los Habitantes hizo énfasis en la educación ambiental y la cultura para sustentabilidad y lo importante que resulta que las personas se involucren con los procesos ambientales.
“En la construcción de las sociedades no solo se trata de conservar recursos, sino de sostener de forma equilibrada la vida en las comunidades”, expresó.
Banco Nacional
Silvia Chaves, Directora de Experiencia de Marca, Relaciones Corporativas y Sostenibilidad del Banco Nacional (BN), hizo hincapié en la transformación que apoyan a través de finanzas sostenibles. Prueba de ello son los $190 millones que han destinado a financiar este tipo de proyectos en los últimos tres años.
Durante este tiempo, el BN impulsó iniciativas como bonos verdes, sociales y sostenibles; asimismo, desarrollaron alianzas con entidades que dan alto valor a la sostenibilidad y también llevaron a cabo iniciativas como Pyme Verde, Vehículo Eléctrico y Vivienda Ecoamigable, que fomentan el compromiso que tienen con todo lo que rodea su sector productivo.
“Costa Rica necesita que nos unamos para combatir el cambio climático desde nuestra vida personal, pero también desde las empresas. En el Banco Nacional lo asumimos con convicción”, señaló Chaves.
Procomer
Ivannia Arguedas, Directora de Innovación de Procomer, expuso los resultados del Programa de Crecimiento Verde, que en siete años ha beneficiado a 382 pymes, generado más de 5.000 empleos y evitado la emisión de más de 4 toneladas de CO₂.
“Este programa combina la imagen verde del país con la necesidad de que nuestras empresas compitan en mercados internacionales”, explicó.
Portafolio Inmobiliario
Daniel Villafranca, Director de Sostenibilidad, explicó cómo la empresa transformó su cultura organizacional con un enfoque en los ejes ambiental, social y de gobernanza.
“Definimos nuestro propósito, revisamos valores y talento humano, y alineamos incentivos económicos y ambientales para dar valor compartido a comunidades y entornos”, dijo.
Arcos Dorados
Marianela Ureña, Gerente de Comunicación de McDonald’s-Arcos Dorados Costa Rica, detalló la estrategia “Receta del Futuro”. Gracias a ella, el 96% de sus empaques ya son libres de plástico, lo que ha evitado que 254 toneladas de ese material lleguen al ambiente.
“Para sustituir el plástico se requiere innovación y convicción en toda la cadena. Nuestro compromiso es llegar al 100%”, afirmó.
CMI Corporación Multi Inversiones
José Miguel Fallas, BP Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de CMI Corporación Multi Inversiones presentó resultados de la estrategia de la compañía: evitar más de 123.000 toneladas de CO₂, revalorizar 2.000 toneladas de aceite usado y transformar más de 700.000 toneladas de residuos agroindustriales en abono.
“La sostenibilidad dejó de ser un gasto para convertirse en parte de la estrategia de crecimiento del negocio”, subrayó.
Florex
Finalmente, Henry Chaves, Coordinador de Producción de Florex, resaltó el papel de la economía circular. La empresa se propone recuperar el 50% del plástico posconsumo de sus clientes para 2030 y ya reprocesó más de 13.000 kg de plástico, equivalentes a 40.000 envases.
“La circularidad debe vivirse desde los hogares, pero son las organizaciones las que deben iniciar este proceso”, enfatizó.
Las exposiciones demostraron que la sostenibilidad es una ruta compartida. Desde la banca y el comercio exterior, hasta la construcción, la industria alimentaria y la manufactura, las acciones coordinadas muestran que Costa Rica puede liderar con hechos el equilibrio entre progreso, personas y planeta.
Agradecemos al Banco Nacional, Arcos Dorados Costa Rica, CMI Corporación Multi Inversiones, Portafolio Inmobiliario, Florex, Terraquintas, Laboratorios Labin, Procomer a la Defensoría de los Habitantes y al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, por todo su apoyo y por permitir estos espacios de gran aprendizaje.
