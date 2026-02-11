Expo Motriz 2026 reunió a líderes de la industria en Costa Rica

La industria automotriz del país puso su mirada en la Expo Motriz 2026 llevada a cabo este pasado 6, 7 y 8 de febrero en el Centro Nacional de Convenciones.

Con una actividad cargada de actividades, desde talleres familiares, para estudiantes, mecánicos independientes y empresas de alto nivel en servicios automotrices, todos tuvieron la oportunidad de compartir de un evento que realza y pone a Costa Rica en el mapa de las Expos Mundiales Automotrices.

En su segunda Edición y dentro del marco de Expo Motriz, ENAMEC ofreció una convocatoria única que reunió al sector automotriz y gremio mecánico.

El evento contó con múltiples charlas, y ponencias con extraordinarios profesionales técnicos automotrices costarricenses, así como invitados internacionales con roce mundial en capacitaciones automotrices estuvieron compartiendo su conocimiento con todos los presentes.

Con ponentes de países como México, Colombia, España, Estados Unidos, Ecuador, Argentina, Brasil y Panamá, la Expo Motriz abrió un espacio para el intercambio de ideas y el enriquecimiento profesional de un sector que se mantiene en constante crecimiento en el país.

ENAMEC tuvo exhibición de automóviles, autopartes en liviano, maquinaria pesada, transporte público, importadores de repuestos automotrices, accesorios entre otros.

En el marco de la actividad también se desarrolló el Foro de Mujeres “Liderazgo Femenino en el Sector Automotriz”, presentado por ALAS Fundación, un espacio enfocado en fortalecer la participación femenina dentro de una industria en proceso de transformación.

Con esta segunda edición, la organización reafirmó su compromiso de impulsar la formación técnica automotriz y generar mayores oportunidades competitivas para las nuevas generaciones, consolidando a ENAMEC como un punto de encuentro estratégico para el desarrollo del ecosistema automotriz costarricense.

Desde ya, Expo Motriz y ENAMEC le invitan a visitar la página www.expomotrizcr.com para más información para el desarrollo de los proyectos venideros para el 2027.