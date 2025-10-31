BRANDVOICE
Estudiantes de Fidélitas ganan la final del Reto Marte 2025 ante España, Portugal y Puerto Rico

Con proyecto para producir oxígeno en el planeta rojo

Por Redacción Brandvoice
U FIDÉLITAS Los jóvenes conquistaron el podio con su proyecto Sibú, un biorreactor automatizado que utiliza algas para transformar dióxido de carbono en oxígeno, (U FIDÉLITAS/U FIDÉLITAS)







